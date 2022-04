Tanzen, Spaß haben, feiern mit Freunden: Die Sehnsucht nach einem Nachtleben, das diesen Namen auch verdient, ist groß. Rund um das Osterwochenende eröffnen einige Clubs in Hessen. Party on!

Es ist Frühling, die Bäume schlagen aus. Und in Hessen schießen die Clubs wie Osterglocken aus dem Boden - ob Fortuna Irgendwo oder Tokonoma in Frankfurt, Badhaus 1520 in Wiesbaden, Frau Tanz und Graf Karl in Kassel oder der Vision Club in Marburg.

Die Sehnsucht nach durchtanzten Nächten scheint nach der Corona-Durststrecke riesengroß - trotz immer noch hoher Coronazahlen. Hier ein kleiner Überblick über Neu- oder Wiedereröffnungen in der Clublandschaft. Gerne können Sie uns in den Kommentaren weitere Tipps für tolle (neue) Clubs in Hessen geben.

Zwei Jahre war der Club Kleiner Onkel zu - Corona-Totalausfall. "Dann haben wir die Tür aufgesperrt, sauber gemacht, etwas renoviert, geschaut, was noch funktioniert und dem Ding einen neuen Namen gegeben", sagt Betreiber Steve Turn. Und so wurde aus dem Kleinen Onkel Frau Tanz.

Seit der vergangenen documenta14 im Jahr 2017 gab es den Club, den Turn als "Schutzraum für alle, egal wie oder wer er oder sie ist oder sein will" beschreibt. Für alle, die einfach mal weg vom Alltag wollen. "Ich mache das, um den Leuten diese Montag-bis-Freitag-Katastrophe zu erleichtern."

Am Osterwochenende geht es los, neu ist ein Außenbereich, ein kleiner Garten und ein Innenhof zum Chillen und um mehr Platz zu haben. Denn Frau Tanz ist mit offiziell Raum für hundert Gäste eher ein kleiner Club. Keine Kompromisse werden bei der Musik gemacht. "Wir sind ein Technoclub", so die Ansage.

Zwei Jahre Pandemie, zwei Jahre Bauzeit: Auf dem Gelände der ehemaligen Techno-Clubs Panoptikum entstand das völlig neu gestaltete Graf Karl. Namensgeber ist Landgraf Karl, der Erbauer des Geländes. Neben den eigentlichen Floors verfügt der Club seit dem Umbau auch über einen Außenbereich. Ein erster Start im November 2021 war nur von kurzer Freude, dann kam die Corona-Pause und legte den Grafen wieder lahm. Anfang März 2022 kam dann der neue Anlauf für den immer noch neuen Club.

Techno wird im Graf Karl zwar groß geschrieben, doch Club-Betreiber Willy Bautzmann betont, dass sie Kassel zeigen wollen, "dass der Standort und der Club viel zu bieten haben." Neben Technopartys sollen auch Rock-, Metal- oder Reggaeabende stattfinden - oder einfach eine 90er-Party, die am Ostersonntag alles kann. Am Ostersamstag gibt es aber erst mal ein Osterrave mit, natürlich, Techno.

Sound trifft puristisches Design: "Mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel bietet das Tokonoma hochwertiger elektronischer Musik ein neues Zuhause", sagt der Vorsitzende des Tokonoma e.V., Fabian Annich. "Zusammen mit dem komplett erneuerten Orange und Noir Club wird unter dem Namen K39 ein neues und einzigartiges Kulturprojekt entstehen, das Gastronomie, Nightlife und Community verbindet."

Tokonoma ist ein japanischer Begriff aus der Architektur und beschreibt einen kleinen Erker in einem Wohnhaus. Vom kleinen Erker ist der rund 500 Quadratmeter umfassende Tokonoma-Club allerdings weit entfernt, es gibt mehrere kleine Räume und exzellente Musikanlagen. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf elektronischer Musik, gebucht werden sollen die großen Namen.

Eigentlich wollte der Club schon im vergangenen Dezember starten, das hat wegen der Corona-Pandemie nicht geklappt. Am Ostersamstag geht es im Tokonoma endlich los - und Frankfurt hat wieder einen besonderen Club mehr im Angebot.

Sind wir nach der langen Corona-Zeit gemüts- und nervenkrank? Wahrscheinlich. Wie gut, dass Clubbetreiber Ardi Goldmann eine Heilanstalt genau für dieses Problem seit neuestem in Frankfurt anbietet. Das "Fortuna Irgendwo, Heilanstalt für Gemüts- und Nervenkranke " hat in den Räumen des ehemaligen Club King Kamehameha aufgemacht und bietet von Donnerstag bis Sonntag einen bunten, fantasievollen Zufluchtsort.

Ein bisschen Südsee, ein bisschen Urwald, Glitzer, Videoinstallationen, viele Spruchbotschaften an den Wänden. Was genau dort passiert? Wer weiß das schon? Und welche Musik uns erwartet? Mal dies, mal das, Ananas. Die Partys tragen Namen wie "Terra Incognita" und "Mare Oculi" oder "Tanzbare Poesie", das Motto von Goldmann: "Love me or leave me." Probieren wir aus, und entscheiden es dann, ok?

Abipartys und mehr: Vision Club Marburg

Das Opening-Wochenende nach einer lange Corona-Pause war am vergangenen Wochenende - endlich. Der Club war eigentlich Ende Oktober 2021 frisch umgebaut an den Start gegangen, dann aber wegen Corona sofort wieder geschlossen worden. Nun geht es hoffnungsvoll in den Frühling und Sommer, die nächsten Events sind bereits angekündigt.

Noch etwas Geduld haben muss die Party-Crowd in Wiesbaden. Das heiß ersehnte Badhaus 1520 macht "Mitte, Ende Mai" auf. Der neue Club in der Innenstadt gehört zur gleichnamigen Bar und ist bereits seit 2017 in der Planung.

Sein Zuhause hat er in einem historischen Gewölbekeller eines Badhauses, das 1520 erstmals erwähnt und im Krieg teilweise zerstört wurde. Rund 200 Menschen können dort feiern, der Club bekennt sich zu elektronischer Tanzmusik - 90er-Partys oder andere Motto-Abende soll es nicht geben.