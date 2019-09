Das neue Struwwelpeter-Museum in Frankfurt wird am 23. September in der rekonstruierten Altstadt eröffnet.

Damit erhält die weltweit größte Sammlung von Exponaten zu dem Bilderbuchklassiker genau 175 Jahre, nachdem der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann den Struwwelpeter erfand, ein neues Zuhause. Die Ausstellungsfläche soll 600 Quadratmeter betragen.