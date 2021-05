Die Pandemie kam für Nico Laska aus Ortenberg in der Wetterau im wohl ungünstigsten Moment seiner Musikkarriere: Gerade, als seine Karriere so richtig ins Laufen kam, sorgte Corona für eine Zwangspause. Zumindest was Live-Auftritte anging: Im vergangenen Herbst begann Nico sein erstes Album zu schreiben.