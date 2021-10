Frauen in der Literatur - nicht mehr zu übersehen! Schreibende Frauen wurden oft belächelt, ignoriert oder von der Literaturgeschichte vergessen. Mittlerweile gibt so spannende Frauen wie nie zuvor in der Literaturszene. Trotzdem muss sich noch vieles ändern. Brigitte live mit: Nicole Seifert "Frauen Literatur", Kiepenheuer & Witsch, Simone Buchholz "River Clyde", Suhrkamp, Moderation: Meike Schnitzler, Angela Wittmann