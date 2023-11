Hörspiel-Ausstellung in Kassel startet

Sie hat "Die drei ???", "TKKG" und "Hanni und Nanni" produziert: Heikedine Körting gilt als erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt. Ihre Hörspiel‐Schätze sind Teil des am 30. November in der Kassel startenden "HÖR.SPIEL Museums" im Kasseler Palais Bellevue. Besucherinnen und Besucher können in der Ausstellung an verschiedenen Stationen selbst mit Klängen experimentieren und zum Beispiel in der Geräusche‐Werkstatt prasselnden Regen erzeugen oder einen Stummfilm vertonen.

Zur Eröffnung am Donnerstag gibt Heikedine Körting Einblicke in ihre Hörspiel-Arbeit. Außerdem zeigen Schüler und Schülerinnen des Kasseler Friedrichsgymnasiums eine Live-Hörspielszene, die unter Körtings Regie entstanden ist. Das "HÖR.SSPIEL Museum" ist voraussichtlich bis Ende April 2024 in Kassel zu Gast.