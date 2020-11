1/8

Vor 50 Jahren nahm der erste Tatort-Ermittler seine Arbeit auf. Seitdem wird fast jeden Sonntag mitgelitten - oder sich vor dem Bildschirm aufgeregt. Dann stehen die Telefone des Hörer- und Zuschauerservice im hr nicht mehr still.



Seit einigen Jahren sind die Sozialen Medien dazugekommen. Tausende Twitterer kommentieren in Echtzeit einfach alles, was mit dem Tatort zu tun hat. Eine kleine Auswahl an Feedback von Tatort-Fans.