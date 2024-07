Theater-Zirkus gastiert in Darmstadt

Zirzensisches Theater zeigen Convoy Exceptionell und Compagnia Buffo im Juli in Darmstadt. Der 2019 Familienbetrieb gastiert mit seinem 96-Plätze-Zelt ab dem 4. Juli für rund drei Wochen auf der Kulturwiese am Ida-Seele-Weg. Die rund zweistündige Abendshow "Das Imaginarium des Dr. Spazzulini" richtet sich an "größere Kinder" und Erwachsene. Akrobatik, Gesang, Tanz und Musik sind eingebettet in die Geschichte um Doktor Spazzulini, der mit seinem magischen Spiegel durch die Lande zieht und Menschen in das Reich der Phantasie entführt.

Eine "Family Freak Show" gibt es im Juli in Darmstadt. Bild © Convoy Exceptionell / Compagnia Buffo

An mehreren Vor- und Nachmittagen zeigt die Zirkus-Theater-Compagnie außerdem ihre "Family Freak Show", eine "bunte Wundertüte von der ganzen Familie für die ganze Familie". Auch hier gibt es eine Geschichte, im Vordergrund stehen aber die bunten Bilder und der Spaß am Quatsch. Eine Liebeserklärung an die Kreativität und das Spiel zwischen den Gegensätzen nennt der Zirkus selbst seine Shows. Anstelle eines festen Eintritts wird um eine Spende nach eigenem Ermessen gebeten. Reservieren sollte man trotzdem unter der Telefonnummer 0157-39713991. Dort gibt es auch weitere Infos zu den Spielterminen.