Bischofsheimer Supermarkt-Parkplatz als Fotokulisse

Ein Supermarkt-Parkplatz in Bischofsheim, 30 Oldtimer, dutzende Komparsen und ein großes Aufgebot an Technik: Was an ein Filmset erinnerte, war die mühsam kreierte Kulisse für ein Fotoshooting des Künstlers Moritz Koch. Der Foto-Regisseur aus Mainz und sein Team betreiben regelmäßig großen Aufwand für ein einziges monumentales Bild - so auch kürzlich in Bischofsheim.

"Die Kunst fängt bei mir nicht erst in der Ausstellung an, sondern viel früher. Bei der Produktion, beim Zusammenkommen so vieler unterschiedlicher Menschen aus verschiedensten Bereichen", sagt Moritz Koch bei dem Shooting. Wie es bei der detailverliebten Kulisse zuging, haben die Kollegen von maintower festgehalten: