Während Bob Dylans Frankfurt-Aufenthalt: "Die ganze Nacht Party"

Musik-Legende Bob Dylan hat sich knapp eine Woche nach seinen drei Konzerten in der Frankfurter Jahrhunderthalle zu seinem Tour-Stopp in Frankfurt geäußert. In seinem Hotel habe es wohl einen Verlagskongress gegeben, teilte er gestern auf X mit. Alle Hotelzimmer seien belegt gewesen, die ganze Nacht wurde in seinem Hotel gefeiert ("parties all night").

Er habe die Gelegenheit nutzen wollen, um den Verlag seines Lieblingsbuchs "The Great God Pan" (deutsch: Der Große Gott Pan) von Arthur Machen zu finden. Vielleicht sei der Verlag ja auch an einigen seiner Geschichten interessiert, sagte der Musiker und Literaturnobelpreisträger. Die einmalige Chance verpasste der Verlag wohl: "Leider war es zu voll und ich habe sie nie gefunden."

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Bob Dylan hatte am 16. und 17. Oktober drei Konzerte seiner "The Rough and Rowdy Ways Tour" in Frankfurt gegeben. In der Woche fand auch die Buchmesse in Frankfurt statt, nach dem ersten Messetag am 16. Oktober wurde die Party nach Messeschluss wohl ins Hotel verlagert.