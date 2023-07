Hochschulrundgänge in Offenbach und Kassel

Kunst, Design, Film, Wissenschaft: Die Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach und Kunsthochschule in Kassel präsentieren sich und ihreStudienergebnisse in ihren Jahresausstellungen bis Sonntag der Öffentlichkeit. Unter dem Motto „MOMENT:AUFNAHME“ lädt die Kunsthochschule Kassel in die Hochschule und zum Feiern in die Kasseler Aue.

In Frankfurt feiert die Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach ein Jubiläum: Der Rundgang, der traditionelle Jahreshöhepunkt, geht in die 25. Auflage. Studierende aller Lehrgebiete zeigen tagsüber ihre Arbeiten und Projekte. Am Freitag gibt es dazu eine Crossmedianight mit Party, am Samstag wird im Schlosshof abends Bewegtbild präsentiert.