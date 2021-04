Der in Berlin lebende US-amerikanische Performance Künstler Jeremy Wade begibt sich als schiffbrüchiger Pelikan „Puddels“ vors Mikrophon und wird dabei stimmungsvoll am Klavier begleitet. Unter dem Titel „Lost at Sea with Puddles and Sunny (revamped)“ werden wir Zeuge einer Odyssee , die auf humorvolle, aber auch sehr schräge Art und Weise, an Dantes Inferno erinnert. Jeremy Wade mischt Gesellschaftskritik mit queerer Subkultur und erzählt - verkleidet als gestrandeter Pelikan - von einer Kreuzfahrt vom Land der Lebenden ins leblose Jenseits. Dabei werden alle Register eines politisch aufgeladenen Science-Fiction gezogen.