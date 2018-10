Weil der Zoll eine seiner Arbeiten als Waffe einstuft, muss sich der Frankfurter Künstler Peter Zizka ab Donnerstag vor Gericht verantworten. Dabei engagiert sich Zizka gerade gegen Waffenexporte. Ein Interview.

hessenschau.de: Herr Zizka, am Donnerstag wird Ihr Kunstwerk "Schlagende Verbindung“ vor dem Amtsgericht Frankfurt verhandelt. Wie kam es dazu?

Peter Zizka: Ich habe im März einen Vortrag in Mumbai gehalten über gesellschaftsrelevante Installationen im Konzeptkunst-Bereich. Die Veranstalter der Konferenz in Mumbai baten mich: Bring doch für eine begleitende Ausstellung Arbeiten von dir mit. Ich habe dann diese Arbeit in meinen Ausstellungskoffer gepackt, der ist wasserdicht und besonders gesichert. Als wir in Mumbai ankamen, war ein großes Loch im Koffer und ein Zettel vom Zoll: Die Arbeit sei konfisziert, weil sie unter das Waffengesetz fällt.

hessenschau.de: Wie ist die Arbeit denn entstanden?

Peter Zizka: Ich fertige schon lange zu Weihnachten oder anderen Anlässen kleinere ironische Arbeiten, als eine Art subversive Kommentarreihe zum Zeitgeschehen. "Schlagende Verbindung“ ist zehn Jahre alt. Ein Objekt, das nie verkauft wurde. Die Arbeit soll die Anspannung während der bürgerlichen Weihnachts-Festlichkeit auf eine skurrile Weise interpretieren.

hessenschau.de: Das Exponat, über das wir hier sprechen, ist ja ein Schlagring, kombiniert mit einer Weihnachtsgebäck-Ausstecher-Form.

Peter Zizka: Es ist noch nicht einmal ein Schlagring. Es ist für mich so weit weg von einer Waffe, dass ich überhaupt nicht auf die Idee kam, es könnte auch nur für eine Sekunde zu einem Problem werden. Sonst hätte ich es auch nicht in den Ausstellungskoffer gepackt, denn den Ärger braucht man nicht unbedingt. Es fehlen bei diesem Look-alike verletzungsrelevante Merkmale, die ein Schlagring aufweist. Außerdem kann er ergonomisch für einen Benutzer nicht funktionieren. Der Stern vornedran ist eine traditionelle schwedische Plätzchen-Backform, original vom Großküchen-Versandhandel.

hessenschau.de: Man könnte also wunderbar Plätzchen backen mit dem Objekt, das Sie da geschaffen haben?

Peter Zizka: Das Objekt ist ja im Besitz einiger Sammler, und manche haben tatsächlich Fotos geschickt, auf denen sie damit Weihnachtsplätzchen mit den Kindern backen, bevor es in die Sammlungsvitrine wanderte. Das ist die ironische Dimension, etwas, das weitab von Brutalität eine spielerische Ironie generiert.

hessenschau.de: Tatsächlich beschäftigen Sie sich in Ihrer Kunst aber sehr viel mit Waffen und Waffenexport. Worum geht es Ihnen da?

Peter Zizka: Ich will ein Bewusstsein dafür schaffen, das wir alle involviert sind, in Waffenproduktion und eine unbewusste Form verborgener Brutalität gegen andere Kulturen. Es geht um einen Diskurs ohne erhobenen Zeigefinger. Deswegen will ich nicht vordergründig den Schrecken thematisieren.

hessenschau.de: Dabei arbeiten Sie unter anderem mit demilitarisierten Waffen. Direkter kann man doch den Schrecken kaum thematisieren.

Peter Zizka: Vielleicht, aber ich will Objekte erschaffen, die den Schrecken in sich tragen, nicht plakativ. Bei den Symbiosis-Arbeiten werden demilitarisierte Maschinenpistolen, die im Hutu-Tutsi-Konflikt benutzt wurden, ästhetisiert. Darüber kann man streiten, aber in der Regel entsteht ein produktiver, reflektierter Diskurs. Als Bürger haben wir beispielsweise historisch gesehen viel mit dem Hutu-Tutsi-Konflikt zu tun. Wir haben ihn sogar während der Kolonialzeit im damaligen Deutsch-Ostafrika miterfunden.

hessenschau.de: In dem Projekt zum Hutu-Tutsi-Konflikt hatten Sie ja tatsächlich mit echten Waffen zu tun. Die UN hat im Rahmen der Aktion Fahrräder gegen diese Waffen eingetauscht, von denen Sie einen Teil anschließend zu Kunstobjekten verarbeitet haben.

Peter Zizka: Die Vereinten Nationen versuchen vehement, die illegalen Waffen aus der afrikanischen Gesellschaft herauszuholen. Die gibt es dort seit dem Bürgerkrieg, und viele Familien haben aus Angst vor neuen Genoziden noch irgendwo eine automatische Waffe vergraben.

hessenschau.de: Aber als Sie damals mit funktionstüchtigen automatischen Schusswaffen zu tun hatten, hatten Sie keine Probleme mit der deutschen Rechtsprechung?

Peter Zizka: Nein, das war lange vorbereitet, unter anderem mit dem Auswärtigen Amt. Die Waffen mussten so unschädlich gemacht werden, dass sie absolut nicht mehr benutzbar sind. Da gab es sehr genaue Vorgaben. Ich musste lernen und wissen, wie alle möglichen Waffentypen irreparabel vernichtet werden können.

hessenschau.de: Das Thema Waffenexporte ist ja gerade durch den Fall Saudi-Arabien und die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi wieder auf der Tagesordnung. Wie erleben Sie die aktuelle Diskussion?

Peter Zizka: Ich finde, dass sie mehr als angebracht ist. Dieser gigantische wirtschaftliche Faktor Rüstungsindustrie kann nicht das enorme gesellschaftliche Problem wettmachen, das wir erzeugen, wenn wir ohne Sinn und Verstand Waffen in die Welt exportieren. Manche sind vielleicht sogar stolz darauf, wie toll diese Todeswerkzeuge funktionieren und was für eine Ingenieursleistung darin steckt. Sie nehmen billigend in Kauf, dass das Elend etwa in Afrika zum Teil aus unseren Waffenexporten resultiert. Das kontaminiert die Glaubwürdigkeit unserer europäischen Werte.

hessenschau.de: Was müsste sich an der Diskussion ändern, um voran zu kommen?

Peter Zizka: Aus meiner Sicht bräuchte sie mehr Raum. Ich glaube, ein großer Teil der Gesellschaft denkt bisher: "Eigentlich habe ich damit nichts zu tun, ich habe ja keine Waffe.“ Stattdessen sollten wir mutige Fragesteller werden: "Da existiert etwas Hochproblematisches, wie können wir unsere Energie besser investieren?“ Und dann kommt dieser unglaubliche Vorgang um Khashoggi, es wird die Brutalität anderer Staaten sichtbar, und man denkt sich: Wir liefern diesen Leuten Waffen? Was machen die wohl damit? Wie kann man das kontrollieren? Die Idee demokratischen Handelns schreit förmlich danach.

Peter Zizka, Jahrgang 1961, ist Gestalter und Konzeptkünstler. Er wuchs in Frankfurt auf, studierte in Offenbach und besuchte die Städelschule. Seine Bodeninstallation "Virtuelles Minenfeld“ wurde unter anderem im Auswärtigen Amt sowie bei den Vereinten Nationen in New York gezeigt. Für seine Installation "Symbiosis“ hat er Waffen aus Burundi demilitarisiert und zu Kunstobjekten verarbeitet. Zizkas inkriminiertes Objekt "Schlagende Verbindung“ ist im Frankfurter Museum für Angewandte Kunst ausgestellt.

Die Fragen stellte Bodo Weissenborn.

