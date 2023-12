Tausende Lichter in Frankfurt gegen Antisemitismus

"Nie wieder ist jetzt" - unter diesem Motto hatte die Frankfurter Kulturszene dazu aufgerufen, sich am Sonntag Abend an einer Lichterkette zu beteiligen und ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Es kamen mindestens 4.000 Menschen, die für eine halbe Stunde entlang des Mainufers zwischen Eisernem Steg und Ignatz-Bubis-Brücke Lichter entzündeten. "Wir sind sehr glücklich, dass so viele Menschen gekommen sind. Die Stimmung war sehr friedlich", erklärten die Veranstalter.

Vor dem Entzünden der Kerzen am Mainufer waren am Frankfurter Opernplatz wie in jedem Jahr die Kerzen des dort aufgebauten, mehrere Meter hohen Chanukka-Leuchters angezündet worden - vor rund 200 Menschen.