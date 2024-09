Thi Nguyen-Kim, Saviano und Gottschalk kommen zur Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse hat am Montag die diesjährigen Publikumshighlights bekanntgegeben - die Besucherinnen und Besucher erwarten wieder eine ganze Reihe von Promis, die in Talks, bei Lesungen oder in Signierstunden zu erleben sind. Dabei sind etwa die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, der italienische Autor und Kritiker der aktuellen italienischen Regierung, Roberto Saviano, und TV-Moderator Thomas Gottschalk.

Events sind außerdem geplant mit Star-Autor Sebastian Fitzek, Comedian Bülent Ceylan und Musiker Dikka. Neues Highlight in diesem Jahr: die New Adult Area in Halle 1.2. Auf 8.000 Quadratmetern sollen die Genres New Adult, Romantasy und Dark College – inklusive vieler queerer Verlage – ein weiteres Zuhause finden. Deren zahlreiche Fans treffen auf der New Adult Stage auf Autorinnen wie Jane S. Wonda.