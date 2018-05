So will Polle Kinderherzen erobern

Polle ist bunt, Polle ist witzig und Polle ist brandneu. Anfang Juni erscheint in Frankfurt ein Comic-Magazin für Kinder, das aus dem Rahmen fällt. Bekannte Zeichner arbeiten erst einmal für lau, weil sie an die Zukunft des Projekts glauben.

Wer ein Exemplar von Polle ergattern möchte, muss gewaltiges Glück haben, denn die erste Ausgabe des neuen Kindercomic-Magazins, das Anfang Juni in Frankfurt erscheint, wird eine Auflage von 2.000 Stück haben - und es wird kostenlos verteilt. Mitmach-Seiten, illustrierte Lieder, klassische Comics - Polle ist ein Heft, das mehr ist als eine Sammlung von Kindercomics. Seine Entstehung ist eine klassische "treffen sich drei kreative Köpfe"-Geschichte.

Herausgeber ist Jakob Hoffmann, der in Frankfurt vor allem für seine Comic-Lesungen und Künstler-Gespräche bekannt ist. Gemeinsam mit Zeichner Ferdinand Lutz und Musiker Dominik Müller hatte er die Idee für Polle. Lutz und Müller veranstalten gemeinsam sogenannte Bildklanglesungen , bei denen sie Comics mit Geräuschen, Musik und Animationen zum Leben erwecken.

Dominik Müller, Jakob Hoffmann und Ferdinand Lutz Bild © C. Hoffmann

Von diesen Auftritten war Hoffmann so begeistert, dass er das Duo zum Kindercomicfestival Yippie einlud, das im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Frankfurt stattfand. "Dort haben sie mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Kindercomic-Zeitschrift mit ihnen zu machen", erzählt Hoffmann.

Ein nicht kommerzielles Comic-Heft für Kinder, das gab es bislang nicht in Deutschland. Schnell wurden befreundete und bekannte Zeichnerinnen und Zeichner gefragt, ob sie Lust hätten mitzumachen und viele waren von der Idee angetan und sagten zu. Unter ihnen auch die Künstler Anke Kuhl und Philip Waechter von der Frankfurter Labor Ateliergemeinschaft .

Spielwiese für Comiczeichner

"So ein Heft kann eine tolle Spielwiese sein", findet Anke Kuhl und Philip Waechter ergänzt: "Ein Magazin, das nicht unbedingt auf Verkaufszahlen achten muss, bietet uns die Möglichkeit, in Stil und Erzählform außergewöhnliche Geschichten zu zeichnen." Für Illustratoren sei dies eine tolle Gelegenheit sich ausprobieren und sich seiner Leserschaft dennoch gewiss zu sein.

Die Startausgabe von Polle wurde per Crowdfunding finanziert. Die Resonanz bei den angefragten Künstlern war jedoch so enorm, dass genügend Zusagen für Ausgabe zwei vorliegen. "Sogar Ralf König wird dann vertreten sein und alle unsere Comics sind Erstveröffentlichungen", freut sich Jakob Hoffmann.

Geschichten aus dem Kinderleben

Und was erwartet die jungen Leser nun genau? Das 36 Seiten starke Heft richtet sich an Kinder, die schon selbst lesen können und die ihren eigenen Comic wollen, also Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren. Die Geschichten sind witzig, aber nicht rosarot oder himmelblau, sondern einfach aus dem Leben.

Anke Kuhls Geschichte "Leistenbruch" beispielsweise behandelt Ängste von Kindern. In diesem Fall die vor einer anstehenden Operation. Und Philipp Waechter beschäftigt sich in seinem Comic mit den Herzenswünschen von Kindern. Seine Hauptfigur Toni spart auf ein paar Fußballschuhe und gibt am Ende sein Geld doch für seine Freude aus.

Den Kindern soll mit dem Heft Lust auf Comics gemacht werden. "Kindercomics sollten spannend sein und von und aus einer Welt erzählen, die den Kindern nicht fremd ist und sie sollten idealerweise thematisch und in der Sprache für Kinder verständlich sein", beschreibt Waechter seine Arbeit.

Lage der meisten Comicleute ist schwierig

Neben den beiden Frankfurtern sind auch andere überregional bekannte Comicmacher im Heft vertreten, wie der Berliner Mawil oder Ulf K. und Aisha Franz . Bisher läuft das Projekt ehrenamtlich. "Wir wollen aber, dass die Künstlerinnen bezahlt werden", betont Hoffmann. Die finanzielle Situation der meisten Comicleute in Deutschland sei prekär.

Um Polle bekannt zu machen, werden die ersten 2.000 Exemplare kostenlos verteilt. Erstmal auf dem Comic-Salon in Erlangen und im Sommer auf dem Kindercomic-Festival Yippie in Frankfurt. Langfristig soll das Magazin auch in Comicläden zu bekommen sein.

Damit Polle künftig alle zwei Monate erscheinen kann, braucht es allerdings Abonnenten oder ausgabenspezifische Partnerschaften. Für Heft zwei suchen die Macher eine Kooperation mit einer anderen Zeitschrift. "Es sei denn wir bekommen 2.000 Abonnements, dann könnten wir das Heft finanzieren", zeigt sich Hoffmann optimistisch.