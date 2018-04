Die Wiesbadener Maifestspiele zeigen ein Stück des russischen Regisseurs Serebrennikov. Der steht in seiner Heimat unter Hausarrest. Theaterintendant Laufenberg setzt sich mit einer ungewöhnlichen Aktion für den regierungskritischen Künstler ein.

Gerhard Schröder sitzt an einen Stuhl gefesselt vor einer Wand, auf der in großen Buchstaben "Free Kirill" steht, darunter eine Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin. "Deshalb bieten wir Ihnen unsere Geisel für Kirill Serebrennikov an", heißt es da neben der Puppe des Ex-Kanzlers.

Die Worte stammen von Uwe Eric Laufenberg, Intendant des Wiesbadener Staatstheaters, und sind Teil einer Kunstinstallation, die derzeit in Wiesbaden zu sehen ist. Damit fordert er die Freilassung des regierungskritsichen russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov, der in seiner Heimat unter Hausarrest steht und dessen Stück "Who is happy in Russia?" bald in Wiesbaden läuft.

Am 3. und 4. Mai spielt das Moskauer Gogol-Ensemble das Stück im Rahmen der Maifestspiele am Staatstheater - voraussichtlich ohne seinen Regisseur. Denn erst kürzlich hat ein Gericht Serebrennikovs Hausarrest bis Ende Juli verlängert.

Schröder als "symbolische Geisel"

Laufenberg entwarf die Kunstinstallation, mit der er Putin auffordert, Serebrennikov ausreisen zu lassen. Im Tausch bietet er also Ex-Kanzler Schröder "als symbolische Geisel" an, wie auf der Wand steht. Schröder pflegt schon länger ein freundschaftliches Verhältnis zu Putin, ihm wird auch vorgeworfen, Lobbyarbeit für den Kreml-Chef zu betreiben.

Mit der Installation wolle Laufenberg ein "politisches und künstlerisches Statement" setzen, teilte das Staatstheater am Freitag mit. Angefertigt wurde das Werk demnach in den hauseigenen Werkstätten und ist bis zum 30. Mai im Schaufenster des Theatercafés zu sehen. Danach soll sie im Theater ausgestellt werden.

Serebrennikov soll Gelder veruntreut haben

Mittlerweile dauert der Haussarrest für Serebrennikov bereits acht Monate. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Millionen Euro im Theater veruntreut zu haben. Dahinter steckt aber wahrscheinlich eher der Versuch des Kreml, einen Systemkritiker mundtot zu machen. Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Thema bereits bei Putin angesprochen, bislang jedoch vergebens.