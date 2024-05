Proteste während Netrebko-Auftritt in Wiesbaden

Bei einem Auftritt der in Russland geborenen Sopranistin Anna Netrebko haben am Samstagabend in Wiesbaden rund 400 Menschen vor dem Hessischen Staatstheater protestiert.

Wegen ihrer angeblichen Nähe zum russischen Präsidenten Putin war Netrebko in die Kritik geraten. Die Proteste gegen ihren Auftritt verliefen laut Polizei friedlich.

Vor wenigen Tagen erst war in Luzern ein für den 1. Juni geplantes Konzert mit Netrebko auf Druck der Kantonsregierung abgesagt worden. In der jüngeren Vergangenheit waren in zahlreichen westlichen Staaten Konzerte mit Netrebko abgesagt worden. Ihr Management verweist stets darauf, dass Netrebko sich gegen den Krieg ausgesprochen habe.