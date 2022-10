Beim Bremer Fernsehpreis von Radio Bremen wird in diesem Jahr unter dem Titel "Nah dran" erstmals ein Publikumspreis vergeben. Unter den 28 Nominierungen sind auch zwei Beiträge von Autorinnen des Hessischen Rundfunks.

Unter den insgesamt 28 zur Abstimmung stehenden Einreichungen befinden sich der Beitrag "Ein Leben für den Tanz - Der harte Weg zum Profitänzer" von Hanna Immich, der im Februar dieses Jahres in der hessenschau zu sehen war, sowie "Corona-Spätfolgen" von Johanna Mihm, ausgestrahlt im Januar 2022 in der Sendung Maintower.

Im Heimatdorf früh aufgefallen

"Ein Leben für den Tanz" porträtiert den 22-jährigen Xavier, für den Tanz in seinem Leben alles bedeutet. Dazu studiert er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt.

In dem bayrischen Dorf, in dem er aufwuchs, fiel er schon früh auf, weil er sich gerne schminkte. Als dunkelhäutiger, schwuler Junge habe er sich auf dem Land so einiges anhören müssen, berichtet er. Der Tanz ist für ihn Rückzug und Selbstfindung zugleich.

Schwerer Corona-Verlauf stellt Ehe auf Probe

In "Corona-Spätfogen" wird die Leidensgeschichte des 37 Jahre alten Sven erzählt, der sich im Dezember 2020 mit Corona infizierte, einen schweren Krankheitsverlauf hatte und bis heute mit den Auswirkungen der Krankheit zu kämpfen hat.

In dieser schweren Zeit war und ist seine Ehefrau Saskia sein wichtigster Halt. Sie berichtet auch davon, wie ihre Ehe durch die Krankheit auf eine harte Probe gestellt wurde.

Online-Abstimmung bis 21. Oktober

Der Bremer Fernsehpreis der ARD, erstmals 1978 vergeben, würdigt herausragende Beiträge und Sendungen deutschsprachiger Regionalprogramme.

Der Publikumspreis "Nah dran" wird in diesem Jahr erstmals vergeben. Abstimmen kann man online noch bis zum 21. Oktober . Wer teilnimmt, kann eine Einladung zur Fernsehpreis-Gala am 4. November gewinnen, inklusive Übernachtung und Besuch der Aftershow-Party.