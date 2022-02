HipHop - kontroverse Texte und gerne auch mal provokant. Nicht selten wird beim Rap ausgeteilt, gegen Minderheiten oder Frauen. Aber HipHop geht auch anders: queer und feministisch!

Audiobeitrag Audio Inklusiver HipHop - queer und feministisch Audio Alice Dee Bild © Ksenia Les Ende des Audiobeitrags

Rap hören ist für Alice Dee nicht immer einfach. Auf der einen Seite rappt Alice Dee selbst und liebt HipHop. Weil die Musik Menschen einen Stimme gebe, die sonst in der Gesellschaft oft ausgeschlossen seien. Ein Gefühl, dass Alice Dee selbst kennt. Als nonbinäre:r Künstler:in greifen die Texte Alice Dee teilweise persönlich an. Denn oft sind Texte nicht nur provokant, sondern diskriminierend.

Wenn Alice Dee einen schlechten Tag hat, Musik hört und dann ein transphober oder sexistischer Song kommt, wird zum nächsten Song geskippt. "Es zieht mich runter und gibt mir das Gefühl, in der Welt des HipHops nie völlig willkommen zu sein. Das zeigt mir quasi: 'Du hast hier keinen Platz in dieser Rapszene und nichts zu melden'". Umso wichtiger sei es, dass es immer mehr Künstlerinnen und Künstler gebe, die für Gleichberechtigung in ihrer Musik einstehen. Positivbeispiele seien etwa Rapperinnen wie Ebow oder Nura, die sich nicht vor gesellschaftskritischen Themen scheuen würden.

Alice Dee stammt gebürtig aus Hanau und kam schon jung zur Musik - zuerst Punk, später dann Rap. Besonders faszinierend sei es gewesen, wieviel Inhalt man in diesen Texten verpacken könne. Für Alice Dee ist die Musik ein Rückzugsort um Themen und eigene Gefühle zu verarbeiten. Alice Dee wünscht sich, dass die eigene Musik auch andere Menschen "empowered". Inhaltlich ist die Musik von Alice Dee eine Bandbreite an persönlichen Geschichten und Protestmusik.

Alice Dee mit "Bester Tag"

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

In der Musik kämen die Tabus der Gesellschaft ganz unverschleiert vor, findet Alice Dee. Als queere:r Künstler:in in diesem Genre unterwegs zu sein, gebe auch Möglichkeiten zur Verteidigung. "Ich bin mit meinen Rap-Skills im HipHop besser ausgestattet als in der Gesellschaft, wenn ich da angegriffen werde", so Dee. HipHop könne Energie geben, rebellisch sein und so auch inspirieren: "Um etwas zu kreiieren, was dem entgegensteht". Und es gebe einen positiven Wandel: Manche Lines könnten nicht mehr gerappt werden, ohne mit einem Shitstorm rechnen zu müssen. Es gebe von den Fans häufiger einen Aufschrei nach Verantwortung bei diskriminierenden Texten.

Ein Genre mit Widersprüchen

Hannes Loh (links) und Murat Güngör (rechts) Bild © Jeannette Petri

HipHop ist ein Genre mit Widersprüchen - auf der einen Seite bietet die Musik Menschen eine Stimme, die oft in der Gesellschaft nicht gehört werden. Auf der anderen Seite grenzt das Genre aus. Genau diese Widersprüchlichkeit lege den Finger in die Wunden der Gesellschaft, sagt Hannes Loh. Über zehn Jahre war er selbst im HipHop als Musiker unterwegs und blickt seitdem als Autor von außen auf die Szene. Manchmal sei es hilfreich, wenn nicht direkt klar sei, ob ein Text empowerend sei, oder eben nicht. Durch solche Songs entstünden Debatten.

"Um HipHop zu verstehen muss man nicht nur mit einer aktuellen Brille darauf schauen. HipHop ist aus einer Ursuppe von Gewalt entstanden", ergänzt Murat Güngör. Loh und er haben gemeinsam Texte über HipHop geschrieben. Güngör ist selbst Musiker, Produzent, Kulturanthropologe und Dozent an der Uni Frankfurt. In den 1970er Jahren sei die HipHop-Kultur in den USA als Jugendbewegung und heraus aus einer Gangkultur entstanden, so Güngör. HipHop sei ein Weg gewesen, Gewalt über Musik und Tanz zu lösen. So müsse man auch die Gewalt in der Sprache einordnen.

Weitere Informationen Awesome HipHop Humans Das Buch ist im Ventil Verlag erschienen und kostet 24 Euro (ISBN 978-3-95575-109-8). Ende der weiteren Informationen

Mittlerweile ist Rap längst im Mainstream angekommen, auch durch Künstler aus Hessen wie etwa Haftbefehl. Abseits des Mainstreams sieht der HipHop aber anders aus: Mit Platz für queere, feministische Künstlerinnnen und Künstler. Vierzig Menschen aus diesem HipHop abseits vom Mainstream haben ein Buch verfasst: Awesome HipHop Humans. In Interviews, Portraits und Songanalysen zeigt das Buch, wie vielfältig HipHop im deutschsprachigen Raum ist.

HipHop: Musik von Männern für Männer?

Schon lange nicht mehr - sagen Murat Güngör und Hannes Loh. Mit Menschen wie beispielsweise Rapperin Nura würden weibliche Perspektiven mittlerweile auch in den Charts vorkommen. In der Wahrnehmung des Mainstream sei HipHop eher männlich definiert. Aber das sei insgesamt ein Problem der Kulturindustrie. Ein zweiter Blick würde lohnen, finden sie.

Ursprünglich sei HipHop ein Genre für alle gewesen. Als HipHop nach Deutschland kam, hätten sowohl Jungs als auch Mädchen gerade beim Breakdance einen Platz gefunden. Für diese Jugendlichen sei damals nicht viel Kulturelles vorgesehen gewesen, etwa weil sie aus Familien mit Migrationsgeschichte stammten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von ARD Mediathek (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von ARD Mediathek (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. ARD Mediathek (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Beim Rap sei das ähnlich, man brauche nicht viel um selbst mitzumachen. HipHop sei eine proletarische Kultur gewesen. Mit dem Eintritt von HipHop in den Mainstream hätte der bürgerliche Mainstream Einblick auf eine proletarische Sicht bekommen, sagt Murat Güngör. Auch Straßen- und Gangster-Rap hätten mittlerweile ihren Platz im Feuilleton. Rap sei keine Subkultur mehr, es sei Popkultur. Ein Genre für alle.