Turbulente Zeiten bieten viel Stoff für Satiriker. In der neuen hr-Doku-Serie "Radikal komisch" sprechen Größen der deutschen Satire wie Martin Sonneborn oder Sarah Bosetti darüber, was sie antreibt und wie sich ihre gesellschaftliche Rolle verändert.

Externer Inhalt Externen Inhalt von ARD Mediathek (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von ARD Mediathek (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. ARD Mediathek (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Rechte Netzwerke auf Twitter, Facebook als Problem für die Demokratie, Impfstoff-Patente: Der Satiriker Jan Böhmermann geht mit seinem Magazin Royale die ganz großen Themen an. In politisch turbulenten Zeiten - Stichworte Corona, Klimakrise, Populismus - wird auch die Satire wieder politischer. Und in Zeiten, in denen Fake-News das Internet fluten, arbeiten Satire-Redaktionen immer öfter wie Investigativjournalisten.

Diese Tendenz stellte hr-Reporter Alexander Stenzel bei den Recherchen zur neuen Doku "Radikal komisch - Die Macht der Satire" fest. Es sollte ursprünglich eine Dokumentation zur Geschichte der Satire werden. Dann wechselte er den Kurs, wie er erzählt: "Uns ist ziemlich schnell klar geworden, dass wir vor allem in die Gegenwart blicken müssen. Es passiert gerade so viel in der Welt."

"Journalistische Schwerarbeiter"

Je absurder etwa die Äußerungen von Politikern wie Donald Trump oder von Corona-Leugnern würden, desto ernsthafter würden Satiriker, desto aufwändiger ihre Fakten-Checks. "Journalistische Schwerarbeiter", nennt Stenzel sie. Für viele junge Menschen seien Sendungen wie das Magazin Royale, Die Anstalt oder das Browser Ballett inzwischen auch wichtige Informationsquellen, die sie vor allem online abrufen.

Was sie antreibt, erzählen etablierte und auch junge Satirikerinnen und Satiriker in der dreiteiligen hr-Doku "Radikal komisch - Die Macht der Satire". Zu sehen online in der ARD-Mediathek oder im hr-fernsehen ab dem 3. Februar um 22.30 Uhr.

Weitere Informationen Gesprächspartner... ... sind Sarah Bosetti, Till Reiners, Christina Schlag ("Browser Ballett") Oliver Maria Schmitt und Ella Carina Werner ("Titanic"), Florian Schröder, Shahak Shapira, Stefan Sichermann ("Der Postillon"), Serdar Somuncu und Martin Sonneborn ("Die PARTEI"). Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, Radikal komisch - Die Macht der Satire, 03.02.2022, 22.30 Uhr