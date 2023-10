Butzbacher Neubaugebiet war schon vor 7.000 Jahren Wohngegend

Mitte August waren die archäologischen Grabungen im Neubaugebiet "Am Römerberg" in Butzbach-Ostheim abgeschlossen worden, am Dienstag wurden die Untersuchungsergebnisse vorgestellt. Gefunden wurden zum Beispiel verzierte Tonscherben und Werkzeugreste, aber auch die Grundrisse von Gebäuden, Getreidespeichern und Feuergruben. Sie deuten darauf hin, dass der Römerberg schon vor 7.000 Jahren eine beliebte Wohngegend war - darunter in der Jungsteinzeit, in der Bronzezeit und in der Eisenzeit.

Damit sind die Grabungsergebnisse etwas Besonderes: Siedlungen aus der Eisenzeit, die in Europa etwa 800 vor Christi begann, sind in Hessen bislang selten nachgewiesen worden. Die Butzbacher Fundstücke kommen nun ins Archäologische Zentraldepot in Wiesbaden.