Rapper "King Orgasmus One" tritt trotz Protest in Frankfurt auf

Der Auftritt eines deutschen Rappers im Frankfurter Club "Nachtleben" sorgt wegen des Vorwurfs sexistischer und rassistischer Texte vorab für Empörung. Doch trotz einer Online-Petition wird sein Auftritt am Freitagabend wie geplant stattfinden.

Es sind Rapzeilen wie diese, weshalb die rund 800 Unterzeichner einer Online-Petition das Auftaktkonzert des Rappers Manuel Romeike als "King Orgamus One" verhindern wollten: "Deine Fotze frisst Schwanz unter der Reichskriegsflagge (...) deine Mutter wird gefickt im Sterbebett" oder "Fick Antifa, hier ist Manuel Hitler".

Sexistisch und rassistisch seien die Texte in den Songs des Berliners, meinen die Petitionsunterschreiber. Zumal der für Freitagabend geplante Auftritt im Frankfurter Nachtleben stattfindet.

Der Club an der Konstablerwache in der Innenstadt ist ein Ableger der größeren Batschkapp, die ihre Anfänge als einst alternatives Sponti-Szenelokal hatte. "Wir finden es unfassbar, dass das Nachtleben solchen Inhalten eine Bühne bereitstellt", heißt es in der Petition.

Trotz Protest ausverkauft

Batschkapp-Chef Ralf Scheffler beruft sich in diesem Fall auf die Kunstfreiheit, wie die Frankfurter Rundschau vor einigen Tagen berichtete. Für eine Stellungnahme war er am Freitag nicht zu erreichen.

Das Konzert ist ausverkauft und wird nach Angaben der Batschkapp planmäßig stattfinden. Rund 250 Gäste würden erwartet. Von Seiten der Batschkapp wurde jedoch darauf hingewiesen, dass das Label sich verpflichtet habe, bei dem Auftritt im Nachtleben auf indizierte Songs zu verzichten.

Rap-Label bietet Dialog an

Das Berliner Hip-Hop-Label "I Luv Money Records" sieht sich zu Unrecht kritisiert. "Als Artist dieses Genres sind wir Anwürfe gesellschaftlicher, gendertheoretischer und politischer Couleur seit vielen Jahren gewohnt und selbstverständlich dazu bereit, in einen konstruktiven Dialog zu treten", teilte das Label am Freitag auf Nachfrage schriftlich mit.

Ein solcher sei in Frankfurt aber schon deshalb nicht möglich, da seitens der Petitionsbetreiber kein konkreter Ansprechpartner zur Verfügung stehe.

Zudem würden "Textzeilen zur Skandalisierung des Show Acts herangezogen, die von 'King Orgasmus One' nie gerappt wurden und auch im Nachtleben nicht gerappt werden", entgegnete das Label. Zwar seien sie zum Beispiel Teil der Songs "Sterbebett" und "M.I.L.F.". Jedoch würden viele der in der Petition zitierten Textzeilen nicht von 'King Orgasmus One' gerappt, sondern von einem Feature-Gast, der am Freitagabend in Frankfurt nicht anwesend sein werde.