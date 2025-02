Nach Rassismus-Eklat in Kassel

Martin Eberle, Chef von Hessen Kassel Heritage (HKH) und Leiter einer der größten Kultureinrichtungen Deutschlands, ist seinen Job los. Kunstminister Gremmels verkündete seine Entlassung - der Grund: eine rassistische Äußerung gegenüber seinem Kollegen David Zabel.

Der Kunsthistoriker Martin Eberle ist nicht länger Chef von Hessen Kassel Heritage (HKH). Kunstminister Timon Gremmels (SPD) verkündete am Donnerstag im Schloss Wilhelmshöhe das Aus für den Direktor einer der größten Kunst und Kultureinrichtungen Deutschland. Das Ministerium hatte am Morgen kurzfristig zu einem Pressestatement eingeladen.

Wegen einer rassistischen Äußerung gegenüber Eberles Kollegen David Zabel sei das Ministerium nicht bereit, weiter mit Eberle zusammenzuarbeiten, sagte Gremmels: "Unter meiner Leitung ist klar: Rassistische Äußerungen und Handlungen von Führungskräften der Landesverwaltung werden nicht toleriert. Von allen Mitarbeitenden des Landes erwarten wir Respekt, Akzeptanz und Offenheit."

Zudem solle der Ruf der HKH nicht weiter beschädigt werden. Die Kündigung habe er am Vorabend nach einer außerordentlichen Personalkonferenz persönlich überbracht, sagte Gremmels weiter.

Mit Schuhcreme-Spruch beleidigt

Der Kündigung vorausgegangen waren heftige Vorwürfe gegen Eberle. Dieser hatte im Oktober am Rande einer Kulturveranstaltung seinen Kollegen Zabel mit einem Schuhcreme-Spruch rassistisch beleidigt und es sogar mit den Worten "ich sag mal was Rassistisches" angekündigt. Eberle hatte die Äußerung vor einer Woche öffentlich eingeräumt.

Wirksam werde die Kündigung zum Ende des zweiten Quartals, erklärte Gremmls am Donnerstag. Bis dahin sei Eberle freigestellt. Die Nachfolge werde zügig neu ausgeschrieben. Bis dahin würden Eberles Stellvertreter die Arbeit weiterführen.

"Trotz des inakzeptablen Vorfalls möchte ich die kuratorische Arbeit von Professor Eberle würdigen", erklärte der Minister weiter. "Unter seiner Leitung konnte Hessen Kassel Heritage neue Besuchergruppen erschließen und ein breiteres Publikum erreichen." HKH sei in den vergangenen herausfordernden Zeiten wie während der Corona-Pandemie und der Energiekrise immer handlungsfähig und finanziell stabil geblieben. "Das ist ebenfalls ein bleibendes Verdienst von Professor Eberle."

David Zabel: Vorfall "sehr emotional"

David Zabel hatte noch am Dienstag auf hr-Anfrage erklärt, er werde sich erst wieder öffentlich äußern, wenn eine Entscheidung des Ministeriums gefallen sei. Zuvor hatte er deutlich gemacht, dass die Zeit nach dem Vorfall im Oktober "sehr emotional" für ihn gewesen sei.

Zabel ist Schwarz und setzt sich seit vielen Jahren gegen Rassismus und für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Gleichzeitig engagiert er sich dafür, strukturelle Ungleichheiten abzubauen.

Ausgangspunkt für die rassistische Bemerkung war ein Dialog im Vorfeld einer Sitzung des Kulturbeirats. Eberle war verhindert und Zabel machte den Vorschlag, Eberle solle den Diversitäts-Beauftragten von der HKH in Vertretung schicken. Eberle hatte allerdings andere Pläne, und dabei kam es zu dieser Entgleisung.

Zabel brachte den Vorfall durch eine Bemerkung bei der Demonstration "Brandmauer wieder aufbauen" Anfang Februar öffentlich ins Rollen. Da stand er als Redner auf der Bühne und bezeichnete Eberle als "rassistischen Landgrafen".

Kritik an Eberle nicht neu

Das Land Hessen und damit Minister Gremmels ist Dienstherr von Eberle. Denn die HKH verwaltet die kunst- und kulturhistorischen Liegenschaften und Sammlungen des Landes in und um Kassel. Dazu gehören beispielsweise das Schloss Wilhelmshöhe, der Bergpark als UNESCO-Welterbe, aber auch die Karlsaue oder das Schloss Wilhelmsthal in Calden (Kassel) - dazu mehrere Parks und Museen.

An Eberle gab es auch im Vorfeld der rassistischen Äußerung Kritik. So soll er den Namen Hessen Kassel Heritage gegen Kritik durchgesetzt haben - vorher hieß die Einrichtung Museumslandschaft Hessen Kassel. Nach Medienberichten gab es zudem geteilte Meinungen von Mitarbeitenden an seinem Führungsstil.

Stadt und verschiedene Initiative bekunden Solidarität mit Zabel

Für Zabel gab es zuletzt viel Zuspruch. Zunächst aus seinem Umfeld, aber auch aus der Stadt und von verschiedenen Initiativen. Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne), der zugleich Kulturdezernent der Stadt ist, hatte Eberle frühzeitig einen Amtsverzicht nahegelegt. Eberle habe sich als "ungeeignet erwiesen", die bisherige Funktion bei Hessen Kassel Heritage weiter zu bekleiden. Die Äußerungen bezeichnete Schoeller als "zutiefst rassistisch und absolut inakzeptabel".

Zuletzt hatte der Magistrat ihm das Vertrauen als Mitglied des Kulturbeirates entzogen und einstimmig beschlossen, dass die HKH künftig eine Vertretung schicken soll. Der Kulturbeirat ist ein Gremium, das die Stadt in allen kulturellen Belangen berät. Zabel ist der Vorsitzende.

Zuvor hatte sich der Verein Streetbolzer - ein Verein, der Aktivitäten für Kinder und Jugendliche anbietet und wo Zabel auch Mitglied ist - hinter ihn gestellt und ein Statement auf Instagram veröffentlicht. Darin bezeichnen sie Eberles Äußerungen als "nicht akzeptabel". Auch die Initiative Offen Für Vielfalt, die sich für Weltoffenheit und gegen Ausgrenzung einsetzt, kritisierte Eberle deutlich.