In einer Rekord-Saison für den Fuldaer Musical-Sommer haben rund 118.000 Besucher in 177 Shows das neue Musical "Robin Hood" gesehen. Das berichtete die Produktionsfirma Spotlight zur am Sonntag beendeten Saison, die mit einer umjubelten Uraufführung am 3. Juni begonnen hatte. Noch nie seien so viele Zuschauer zu einer Musical-Saison im Schlosstheater gezählt worden. Die verkaufte Auslastung habe bei 95 Prozent gelegen.