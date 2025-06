Von Nina Chuba bis Judas Priest: Gleich mehrere Rock- und Popstars aus dem In- und Ausland werden den Hessentag in Bad Vilbel in Ausnahmezustand versetzen. Das Konzertangebot ist üppig und macht sogar Rockstar Bruce Springsteen Konkurrenz.

Vergangenes Jahr haben internationale Künstlerinnen wie Adele und Taylor Swift einen Bogen um Hessen gemacht. Das breite Konzertprogramm auf dem Hessentag 2025 in Bad Vilbel aber könnte die Musikfans dafür entschädigen. Wir haben sieben Tipps für (fast) jeden Geschmack.

HipHop und Elektropunk

Ski Aggu Bild © Fabian Kirchner

Pulsierenden Gabberpop liefert Ski Aggu am Samstag, 14. Juni, in der Vilbeler VILCO Stadthalle. Der Berliner Rapper mit Markenzeichen Skibrille und Vokuhila reimt über Partyexzesse und das Alleingelassensein in der Gesellschaft. Er trifft damit den Nerv der Generation Z, die sich auch für Nina Chuba begeistert.

Seit ihrem Hit "Wildberry Lillet", zählt die 26-Jährige zu den angesagtesten deutschen HipHop-Künstlern der Gegenwart. Am Dienstag, 17. Juni, rappt Chuba für ihr Hessentagspublikum unter freiem Himmel in der bis zu 15.000 Zuschauer fassenden Stadtwerke-Arena.

Party ist dort auch am Freitag, 20. Juni, angesagt, und zwar mit den Elektropunks von Deichkind. Zu wummernden Beats, fahrender Choreografie und mit leuchtenden Pyramiden auf ihren Köpfen, präsentieren die Hamburger in Wortakrobatik und Witz verpackte Sozialkritik.

Abschied und Schlager-Live-Comeback

Howard Carpendale Bild © Christoph Hardt

Zweimal kommt Schlagerlegende Howard Carpendale noch nach Hessen. Am Sonntag, 15. Juni, spielt er sich in der Bad Vilbeler Arena mit Band für seinen Bühnenabschied im kommenden Jahr warm. 2026 wird der Sänger 80 Jahre alt und feiert das Ende seiner Live-Karriere auf großer Deutschlandtour, die ihn im März ein letztes Mal nach Frankfurt führt.

Freuen können sich auch die Fans von NDW-Ikone Inga Humpe. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und Bühnenpartner Tommi Eckart, bringt sie mit Hits wie "36Grad” am Samstag, 21. Juni, die Stadthalle als Duo 2Raumwohnung auf Feiertemperatur.

Kings of Leon kommen nicht

Zum Besuchermagneten für Rockfans sollte das Konzert der Kings Of Leon am Montag, 16. Juni in der Arena werden. Seit ihrem Hit "Sex On Fire” (2008) haben sich die Grammy-prämierten Alternative Rocker aus Nashville auch eine treue Fangemeinde in Europa erspielt. Doch ihr Aufritt beim Hessentag wurde wegen einer schweren Verletzung des Sängers und Gitarristen abgeasagt. Hinweise zum Umtausch und zur Rückgabe von Tickets werden per E-Mail und auf der offiziellen Hessentags-Website veröffentlicht.

Judas Priest versus Bruce Springsteen

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Und beben dürfte das Rhein-Main-Gebiet am Mittwoch, 18. Juni, wenn das Konzert der Heavy Metal-Legenden Judas Priest in der Arena über die Bühne geht. Mit stakkatoartigen Gitarren- und Schlagzeugsalven werden die Briten Rockstar Bruce Springsteen Paroli bieten, der mit seiner E-Street Band zeitgleich das gut 25 Kilometer entfernte Frankfurter Waldstadion rockt.