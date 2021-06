Gänsehaut, eine kleine Träne, auch ein bisschen Neid: Die vierte Ausgabe von "Bühne frei!" hat die sonst so starke Rapperin Sabrina Setlur ziemlich aufgewühlt. Das Programm der Gastgeberin soll aber vor allem eines versprühen: Lebensfreude.

Es war schön, mal wieder rauszugehen und "etwas anderes zu machen, als mit seinem Hund zu sprechen", sagt die Frankfurter Rapperin Sabrina Setlur augenzwinkernd über ihr Engagement für "Bühne frei!". Viele Kleinkünstler hätten im Moment Riesenprobleme, litten psychisch und finanziell unter der Pandemie, da sei es Ehrensache gewesen, als Moderatorin dabei zu sein.

Auch ein bisschen neidisch auf die Bands, die auf der Bühne des hr-Sendesaals performen durften, sei sie gewesen, gibt Setlur zu: "Aber ich gönne es allen." Gänsehaut und auch ein Tränchen hätten dann den Soundcheck begleitet - bei dem die pure Lebensfreude explodierte.

Mit der Aktion "Bühne frei!" will der Hessische Rundfunk Künstlerinnen und Künstler aus Hessen in der Corona-Krise unterstützen. Ensembles, Bands und Solisten aller musikalischen Genres bekommen die Gelegenheit, im hr-Sendesaal in Frankfurt ein 30-minütiges Konzert zu geben. Welche vier Acts auftreten, entscheiden prominente Musikerinnen und Musiker. Ihre Interviews sowie die Konzerte werden im hr-fernsehen und in der ARD-Mediathek gezeigt.

