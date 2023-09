HfG bekommt erstmals Modeprofessur

Zum Wintersemester 2023/24 bietet die Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach erstmal einen Mode-Studiengang an. Auf die neue Professur berufen wurde die Modedesignerin Heike Selmer. Das teilte die HfG am Donnerstag mit. Zukünftig biete das Lehrgebiet Mode neben einem fokussierten Modestudium auch Module für ein interdisziplinäres Studium im Fachbereich Kunst an.

Heike Selmer Bild © privat

Nach einer Ausbildung zur Damenschneiderin in Frankfurt studierte Heike Selmer von 1988 bis 1993 Modedesign an der Epsom School of Art and Design (jetzt University for the Creative Arts, UCA und Southampton Solent University) in England. 1993 schloss sie ihr Studium am Royal College of Art in London mit einem Master of Arts ab.

Seitdem arbeitet sie unter anderem als Designerin in London, Paris, NYC und für Hess Natur.