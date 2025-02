Räuberinnen und Rumpelwichte für Bad Hersfelder Festspiele gesucht

Die Bad Hersfelder Festspiele suchen Statistinnen und Statisten für die Inszenierung "Ronja Räubertochter" von Regisseur Oliver Urbanski nach dem gleichnamigen Kinderbuch-Klassiker von Astrid Lindgren. Auf der Bühne spielen Rumpelwichte, Graugnome und viele Räuberinnen und Räuber mit – dafür werden Laiendarsteller im Alter zwischen 18 und 40 Jahren benötigt, die Leidenschaft fürs Theater und Schauspiel haben.

Die Aufführungen finden vom 21. Juni bis 13. Juli in der Kulisse der Stiftsruine in Bad Hersfeld statt. Die gemeinsamen Proben mit dem Ensemble beginnen am 12. Mai. Die Statistinnen und Statisten sollten zeitlich verfügbar sein für Proben an Vormittagen und Vorstellungen an Vormittagen, Nachmittagen sowie am Abend.

Wer Interesse hat, kann eine Bewerbung mit Angaben zur Person mit dem Betreff "Bewerbung als Statistin oder Statist für Ronja Räubertochter" und einem beigefügten Foto an casting@bad-hersfelder-festspiele.de mailen.