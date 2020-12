Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Diskussion um Bühnen in Frankfurt

Während im Deutschen Architekturmuseum eine Online-Podiumsdiskussion lief, kam es vor der Tür zu Gewalt. Ein Mann schlug dem Direktor Cachola Schmal ins Gesicht. Der Angreifer ist kein Unbekannter.

Am Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt ist es am Rande einer Online-Veranstaltung zu einem Zwischenfall gekommen. Wie der Direktor des DAM, Peter Cachola Schmal, auf Facebook mitteilte, schlug ihm ein Angreifer ins Gesicht. Er postete dazu ein Video, das den Angriff zeigt .

Angreifer soll von "Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus" gewesen sein

Cachola Schmal schrieb, wer da am Dienstagabend auf ihn losgegangen sei, sei Matthias Müntze, ein Beisitzer der Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus Frankfurt. Die Initiative fordert, den historischen Kern des Schauspielhauses aus der Kaiserzeit zu erhalten und zu restaurieren. Die Stadtverordnetenversammlung sprach sich Anfang des Jahres für einen Neubau von Schauspiel und Oper aus. Die Diskussion um die Zukunft der Bühnen wogt seit Jahren. Die Bühnendoppelanlage ist stark sanierungsbedürftig.

Müntze sei in Begleitung von Hans-Georg Oeter gekommen, Ortsbeiratsmitglied der Bürger für Frankfurt (BFF), schrieb Cachola Schmal. Auch ein Kameramann sei dabei gewesen.

Müntze habe sich als Tontechniker ausgegeben und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Als ein Mitarbeiter ihn hinauskomplimentieren wollte, sei Müntze zunächst gegen diesen handgreiflich geworden und habe diesen sogar beißen wollen, schilderte Cachola Schmal: "Daraufhin griff er mich an, riss mir die Mund-Nase-Maske vom Gesicht und schlug mich ins Gesicht."

Hausfriedensbruch und Körperverletzung

Er habe gegen Müntze Anzeige erstattet, teilte Cachola Schmal mit. "Dass ein solcher in hohem Maße aggressiver Vorfall in unserem Museum anlässlich eines Bürgerdialogs stattfand, zeugt von einer bisher nicht gekannten Verrohung des gesellschaftlichen Umgangs in unserer Stadt", erklärte der Museumsdirektor.

Die Frankfurter Polizei bestätigte am Mittwoch, dass es Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs im DAM und wegen Körperverletzung gegeben habe. Namen nannte sie mit Verweis auf den Datenschutz nicht.

Was hatte Angreifer vor?

Bei der interaktiven Online-Veranstaltung mit dem Thema "Offene Bühnen - öffentliche Räume" unter Teilnahme der Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) ging es nach Auskunft einer Stadtsprecherin darum, wie Spielstätten künftig gestaltet werden müssten.

Die Veranstaltung fand wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum vor Ort statt. Was der Angreifer dort genau vorhatte und inwiefern sein Erscheinen mit der Forderung nach einem Erhalt des kaiserlichen Altbaus und dem Streit um einen Bürgerentscheid dazu zusammenhängt, ist unklar.

Streit um Bürgerentscheid

Nach der Mehrheitsentscheidung des Stadtparlaments für Abriss und Neubau startete die Aktionsgemeinschaft eine Unterschriftenaktion, die sie "Rettet das Schauspielhaus!" nannte. Dafür kamen rund 24.000 Unterschriften zusammen. Das Bündnis forderte nun einen Bürgerentscheid.

Über dessen Zulässigkeit ist noch nicht entschieden. Das Wahlamt und das Rechtsamt befassen sich damit. Letzteres muss unter anderem klären, ob die Fragestellung der Unterschriftenaktion zulässig war. Die Aktionsgemeinschaft macht Druck und will schon zur Kommunalwahl im März abstimmen lassen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat inzwischen die Glasfassade des Hauses unter Schutz gestellt. Sie soll demnach in den Neubau integriert werden.

Scharfe Worte von der Kulturdezernentin

Kulturdezernentin Hartwig verurteilte den Vorfall vor dem DAM auf das Schärfste. "Gewalt hat in unseren Museen keinen Platz", sagte sie am Mittwoch: "Unsere Häuser sind offene Debattenorte und stehen für die Pluralität unserer Gesellschaft. Sie sind wichtige Orte für unsere Stadtöffentlichkeit, um Themen friedlich und konstruktiv zu verhandeln.“

Auch der Fraktionschef der BFF im Stadtparlament, Mathias Mund, verurteilte den Angriff und bestritt zugleich, dass Oeter etwas damit zu tun habe. "Herr Oeter ist dort zufällig vorbeigekommen und wollte schlichten", sagte Mund dem hr. "Wir wollen die politische Auseinandersetzung gewaltfrei führen." Das gelte auch für den 84-jährigen Oeter, so Mund. Er betonte, dass Müntze mit der BFF nichts zu tun habe.

Die Aktionsgemeinschaft Schauspielhaus scheint sich ebenfalls von Müntze zu distanzieren. Von deren Internetseite ist sein Name inzwischen verschwunden.

Farbbeutelanschlag Anfang der Woche

Laut Kulturdezernat gab es Anfang der Woche bereits einen Farbanschlag auf das Weltkulturen Museum. Hartwig sprach von "Angriffen auf unsere demokratische Gesellschaft". Kritische Meinungsäußerungen seien erwünscht, wenn sie respektvoll getätigt würden. "Hassparolen, Gewalt und Drohungen sind dagegen nicht tolerabel."

Sendung: hr-iNFO, 09.12.2020, 15 Uhr