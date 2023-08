Trotz Dauerregen: Endspurt bei den Sommerfestspielen Wiesbaden

Von Donnerstag bis Sonntag laufen noch die letzten Vorstellungen der Wiesbadener Sommerfestspiele auf der Burg Sonnenberg. Gerade die letzten Tage waren bei den Open-Air-Inszenierungen allerdings vom schlechten Wetter betroffen. "Auch Sonnenberg versinkt im Regen-Chaos. Die Veranstalter der Sommerfestspiele Wiesbaden kämpfen jeden Tag gegen Wassermassen, wischen Stühle und Bühne und hoffen auf ein Ende des Dauerregens", heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. Intendant Wolfgang Vielsack bleibt dennoch zuversichtlich, denn die überdachte Tribüne schütze 150 Zuschauer, die Hauptbühne sei ebenfalls überdacht. Für die nicht überdachten Plätze würden laut Mitteilung kostenlose Regencapes und Wolldecken für die Besuchenden bereitliegen.

Die Sommerfestspiele Wiesbaden wegen des schlechten Wetters vorzeitig zu beenden, sei keine Option, sagt Susanne Müller von der Festivalleitung. "Allerdings werden wir dieses Jahr den Zuschauerschnitt von 2022 nicht halten können, obwohl bis zum Beginn des großen Regens alle Vorstellungen ausverkauft waren", so Müller. Was der zu erwartende finanzielle Einbruch für den Fortbestand der Festspiele bedeutet, könne sie noch nicht sagen, das hänge von den letzten Vorstellungen ab. In den kommenden Tagen werden noch die Inszenierungen "As You Like It" von Shakespeare und das an Schneewittchen angelehnte Musical "7 Zwerge rocken den Wald" auf der Burg Sonnenberg aufgeführt.