Mayberg, Michael Schulte, Ayliva: Beim Schlossgrabenfest in Darmstadt stehen wieder bekannte Acts auf der Bühne. Los geht es am Abend mit Electro-Pop von Clockclock.

Es ist das zweite Schlossgrabenfest nach dem Corona-Comeback im vergangenen Jahr: Von Donnerstag an verwandelt sich die Darmstädter Innenstadt wieder in eine riesige Partymeile . Zum 23. Mal bietet das Festival jede Menge Livemusik: 14 DJs und 60 Bands sollen auf 20.000 Quadratmetern rund um das Residenzschloss für Stimmung sorgen.

Das Bühnenprogramm beginnt am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr. Um 21 Uhr steht die Elektro-Pop-Band Clockclock aus Mannheim auf der Bühne, die ihre Chart-Hits "Sorry" oder "Someone Else" mitbringen dürften. Die Primetime am Freitag bestreitet der Rapper Montez.

Liedermacher Mayberg ist einer der Topacts am Sonntag. Bild © Imago Images

Top-Act des Samstags ist Michael Schulte, am Sonntag steht Newcomer Mayberg auf der Bühne. Sängerin Ayliva schließt das Festival mit ihrer deutschsprachigen Popmusik.

Karten fürs Schlossgrabenfest gibt es ab 14,98 Euro. Anders gehe es nicht, sagt Schlossgrabenfest-Sprecher Thiemo Gutfried. Die Organisation koste rund zwei Millionen Euro und das Schlossgrabenfest wolle ohne Zuschüsse von Stadt oder Land auskommen. In diesem Jahr rechnen die Organisatoren wieder mit rund 100.000 Besuchern.