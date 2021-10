Schreiben und Cancel Culture - ist die Kunstfreiheit in Gefahr? Was passiert mit der Sprache, wenn Texte und Autor:innen "gecancelt" werden, weil sie bestimmte Wörter gebrauchen oder sich gesellschaftliche Gruppen davon getroffen fühlen? Wo hört Freiheit auf, wo fängt Diskriminierung an? Diskussion mit Jagoda Marinić (Autorin), Matthias Politycki (Autor) sowie Antje Kunstmann (Verlegerin).