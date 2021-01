Der Hessentag in Fulda fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Das teilten Stadt und Staatskanzlei mit. Bereits im vergangenen Jahr war das Landesfest in Bad Vilbel wegen der Pandemie abgesagt worden.

Erst der Hessentag in Bad Vilbel im vergangenen Jahr, nun der Hessentag in Fulda 2021. Zum zweiten Jahr in Folge wird coronbedingt das Landesfest ausfallen. Nach einer Sitzung des Hessentag-Beirates gab die Staatskanzlei am Mittwochabend in Wiesbaden bekannt, dass das Fest nicht wie geplant vom 21. bis 30. Mai stattfinden wird.

"Wir nehmen die große Sehnsucht der Menschen nach dem Hessentag in Fulda wahr", erklärten Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld und der Chef der Staatskanzlei Axel Wintermeyer (beide CDU). Doch die Hoffnungen auf einen machbaren Hessentag hätten sich aufgrund der schwer kalkulierbaren pandemischen Situation nicht erfüllt.

"Aus unserer Sicht nicht durchführbar"

Das vom Austragungsort Fulda entworfene Konzept für einen Hessentag hatte sich zunächst an dem Infektionsgeschehen vom Sommer 2020 orientiert. "Doch in den letzten Wochen haben sich die aktuellen Zahlen und die Prognosen für den weiteren Verlauf des Jahres so entwickelt, dass der Hessentag im Jahr 2021 aus unserer Sicht nicht durchführbar sein wird", sagte Oberbürgermeister Wingenfeld. Dafür spreche der derzeit höchste Inzidenzwert Hessens im Kreis Fulda (Mittwoch: 327,6) sowie die Verbreitung der mutierten Corona-Variante in Hessen.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie hatte die Stadt im vergangenen Jahr bereits ein spezielles verschlanktes Konzept mit weniger Tanz und großen Konzerten vorgestellt, um flexibel auf die weitere Entwicklung reagieren zu können.

Unter dem Motto "Foll Hessisch" sollten die Besucher die Angebote in den drei Quartieren Wissen und Bildung, Natur und Familie sowie Kultur und Genuss vorfinden. Auch umfangreiche Hygienemaßnahmen waren vorgesehen, darunter Abstandsregelungen sowie die Steuerung und Regulierung des Zutritts und die Vermeidung von Warteschlangen. Sogar ein Mund-Schutz wurde für den Hessentag in Fulda entworfen.

Hessentag in Fulda wird nachgeholt

Im vergangenen Jahr hatte es bereits Bad Vilbel (Wetterau) getroffen. Auch dort waren die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten, als sie im März 2020 nach Beginn des ersten Lockdowns die Absage des Festes bekanntgeben musste.

Nun soll der Hessentag in Bad Vilbel im Jahr 2025 nachgeholt werden, der in Fulda im Jahr 2026. Der bislang letzte Hessentag fand im Jahr 2019 in Bad Hersfeld statt. Nächste Gastgeber-Stadt für den Hessentag soll 2022 Haiger (Lahn-Dill) sein.

