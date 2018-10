Archäologen haben in Heppenheim einen Sensationsfund gemacht: Bei Grabungen in einem künftigen Gewerbegebiet entdeckten sie einen rechteckigen Brunnen aus mindestens 7.000 Jahre alten Eichenbrettern.

Archäologen haben in Heppenheim einen wahren Schatz gefunden - einen Brunnen und eine Siedlung der ersten Bauern in Deutschland. Der Brunnen aus 7.000 Jahre altem Holz stammt aus der Kultur der Bandkeramiker. Solche Funde seien bisher nur in Sachsen und Nordrhein-Westfalen geborgen worden, sagte die stellvertretende Landesarchäologin Sabine Schade-Linding am Mittwoch in Heppenheim. Die Siedlung sei "eine der vollständigsten Siedlungen" dieser Zeit (um 5.000 vor Christus) und besteht aus 22 Häusern: "Das ist eine kleine Perle der bandkeramischen Forschung."

Mit Lehm beworfenes Flechtwerk

Die Bandkeramiker waren die allerersten Bauern im heutigen Deutschland und lebten hierzulande etwa von 5.400 bis um 4.950 vor Christus, wie Schade-Linding erläuterte. Sie seien von der Türkei über Ungarn und Tschechien gekommen und hätten sich bis nach Polen, Frankreich und Ungarn ausgebreitet. Ihre wahrscheinlich bunten Häuser seien zweistöckig, bis zu 25 Meter lang und sieben Meter breit gewesen und bestanden aus Flechtwerk, das mit Lehm beworfen wurde. Die Bandkeramiker hätten bereits Vieh gehalten, Leinen gewebt und Keramik hergestellt.

Aus Abfallgruben der Siedlung wurden Keramik, Steinwerkzeuge und Tierknochen geborgen. Neben der neolithischen Siedlungen fanden die Fachleute auch Strukturen aus der Urnenfelderzeit und aus der römischen Antike, wahrscheinlich von einem landwirtschaftlichen Betrieb (Villa Rustica).