Tony Christie gibt Abschiedskonzert in Neu-Isenburg

Noch bis Ende Mai ist der an Demenz erkrankte englische Sänger Tony Christie auf "Farewell Goodbye Tour". Am Mittwochabend hat er sich in Neu-Isenburg (Offenbach) von seinem hessischen Publikum verabschiedet. Zwei Stunden lang gab er Hits wie "I Did What I Did For Maria" und "Don’t Go Down To Reno", aber auch neue Songs und eine Hommage an Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra zum Besten - und war sichtlich gerührt ob der Standing Ovations im Publikum. Das musste bis zum Ende ausharren, um Christies größten Erfolg "Is This The Way To Amarillo" zu hören, konnte den Heimweg aber dafür mit dem bekannten "Shalalalalala" im Kopf antreten.