"Ein Platz an der Sonne" - so hat Frank Kunert seine Vision von der Frankfurter Ernst-May-Siedlung genannt. Bild © Frank Kunert

Das neureiche Haus neben dem alten, Häuser, die geduldig Brücken tragen, Wasserhäuschen neben dem Abgrund - in den Fotos von Frank Kunert übernehmen Häuser die Rolle von Menschen. Ein faszinierendes Spiel.

Der gelernte Fotograf Frank Kunert wirft einen sehr eigenen Blick auf unseren Alltag. Die "Lifestyles", die er schafft, sind in sich stimmig - doch mit der Realität haben sie nichts zu tun. Seine Bilder sind eine Illusion, denn Kunert baut erst aufwändige Modelle aus allen möglichen Materialien, die er dann mit seiner Großbildkamera abfotografiert.

Weitere Informationen Buchtipp Frank Kunert "Lifestyle"

72 Seiten, 34 Abb., 16,80 €

Hatje Cantz Verlag, 2018 Ende der weiteren Informationen

Kunert ist 1963 in Frankfurt geboren. Hier ist er aufgewachsen und hat seine berufliche Karriere aufgebaut. Er begann mit freien Aufträgen, verdiente sein Geld aber auch als Nachtwächter, Pförtner, in einem Pressearchiv und im Altenheim als Pflegehelfer. Diese Jobs hätten ihn, so Kunert, immer bereichert und für seine Arbeit inspiriert. Heute arbeitet er nur noch als freier Fotograf und präsentiert seine Arbeiten auf Ausstellungen und in Büchern.

Seit kurzem lebt Kunert mit seiner Frau in Boppard am Rhein. "Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass ich jetzt in Rheinland-Pfalz lebe", sagt er. "Ich fühle mich immer noch wie ein Hesse!"

hessenschau.de: Herr Kunert, Sie fotografieren nicht nur, Sie modellieren auch die Welten, die Sie fotografieren. Warum tun Sie das?

Kunert: Ich habe während meiner Lehre in einem Studio gearbeitet, wo wir hauptsächlich Produkte fotografiert haben. Ich fand es damals schon besonders spannend, dass man Illusionen schaffen kann mithilfe der Fotografie.



Doch in der Werbewelt wurde ich nicht glücklich, ich wollte ein bisschen Realität reinholen und auch die Gesellschaft betrachten. Ich dachte, wenn ich die Dinge verkleinere, dann kann ich wählen, was ich abbilden will und es kontrollieren, Geschichten erzählen. Ich baue ein Modell und transferiere das durch das Foto wieder in die Ebene der Realität. Das ist ein faszinierendes Spiel mit der Wirklichkeit.

hessenschau.de: Wie entwickeln Sie Ihre Ideen?

Frank Kunert mit dem Nachbau der Frankfurter Ernst-May-Siedlung Bild © Elizabeth Clarke

Kunert: Meistens finde ich die Inspiration im Alltag: Dinge, Probleme, die ich sehe, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie leben, was für Hoffnungen, Träume, Ängste sie haben und was für komische Problemlösungen manchmal gefunden werden. Das versuche ich in meine Architekturen zu übertragen. In Häusern kann man viel sehen von der Realität, von Spuren, die die Menschen hinterlassen.



Wie in Tierfabeln die Tiere, übernehmen bei mir die Häuser die Rolle von Menschen. In einer Rezension stand mal, dass ich Realität so verfremde, dass sie sichtbar wird. Man hat dadurch einen anderen Blick auf die Dinge. Ich gehe Umwege, um mich dem Thema, das oft auch ernst ist, spielerisch zu nähern.

hessenschau.de: Ihre Arbeiten sind vordergründig humorvoll, sie sind aber auch ironisch, manchmal zynisch, manchmal tragisch. Ist das eine Form der Gesellschaftskritik?

Frank Kunert "Abwärts" Bild © Frank Kunert

Kunert: Das kann man bestimmt drin sehen, aber ich möchte offen lassen, in welche Richtung das geht. Vielleicht ist es auch ein Spiel mit der Kritik. Wir sehen oft genug nicht genau hin, haben vielleicht verlernt zu kommunizieren oder konnten das nie richtig. Und verdrängen viele Probleme. Verdrängen ist ja auch eine gute Eigenschaft, damit man nicht so eine Riesenwand vor sich sieht.



Man macht ja oft ganz lange so weiter, sieht die Probleme zwar, aber geht sie nicht an. Das ist natürlich oft verheerend. Zum Beispiel bei dem Bild "Abwärts". Da geht es zum Abgrund, es gibt keine Wendemöglichkeit, man spielt Lotto, man holt sich noch ein Eis, Coffee to go, als ginge es immer so weiter. Und sieht vielleicht gar nicht, dass es so nicht weitergeht. Und dann der Voyeurismus, wir gucken gerne in den Abgrund, und das Fernrohr ist das Symbol dafür. Es wirkt von außen so, als könne man sehen, was sich da unten abspielt.

hessenschau.de: Holen Sie sich für Ihr Licht, Ihre Farben, für Ihr Setting auch Anregungen aus der Kunstgeschichte?

Frank Kunert "Das leere Blatt" Bild © Frank Kunert

Kunert: Ja, "Das leere Blatt" etwa. Für mich ist es Vermeer. Seinen Umgang mit Licht und diese Stofflichkeit finde ich faszinierend, vielleicht hatte ich das auch im Kopf dabei - ohne an ihn rankommen zu können. Im Grunde ist es so, dass ich mir bei jedem Bild vorher überlege, in welcher Epoche das spielen kann - oft in den 50er oder 60er Jahren, aber manchmal auch so um 1900.



Dann auch jüngere Bilder, 70er, 80er Jahre. "Kletterurlaub" zum Beispiel ist der klassische Brutalismus, die "architecture brut". Ich überlege immer, in welcher Zeit ein Thema angesiedelt sein kann. Manchmal fange ich etwas an und denke dann, nein, das muss in einer anderen Zeit spielen. Warum? Das kann ich nicht erklären.

hessenschau.de: Richtige Lebensfreude strahlen Ihre Bilder ja nicht aus.

Frank Kunert "Unter der Brücke" Bild © Frank Kunert

Kunert: Das ist die Frage. Ich denke an das Bild "Unter der Brücke". Das Haus strahlt für mich eine Würde aus, es steht da so recht stolz und ganz selbstbewusst. Das Haus scheint zu sagen: Ja, ich trage die Brücke und die Menschen leben hier drin. Es hat natürlich vielleicht auch was Beklemmendes, aber auch etwas Kontrolliertes.

hessenschau.de: Ihre Bilder wirken allem Humor zum Trotz melancholisch. Sind Sie ein melancholischer Mensch?

Kunert: Schon etwas (lacht). Aber trotzdem positiv, aus dieser Melancholie schöpfe ich auch Kraft, das treibt mich an, etwas zu tun, es ist auch ein Motor. Ich bin nicht immer melancholisch, aber das spielt eine Rolle.

Das Interview führte Nicole Bothof