So vielseitig wird der Festival- und Kultursommer in Hessen

Von wegen Sommerloch: Kultursommer-Festivals bringen Musik, Theater und Kabarett in alle Winkel Hessens. Ein Überblick.

Kultursommer Nordhessen | Kultursommer Main-Kinzig-Fulda | Kultursommer Südhessen | Kultursommer Mittelhessen | Stoffel Frankfurt | Bad Homburger Sommer | Rheingau Musik Festival | Burgfestspiele Dreieichenhain | Sommerperlen Darmstadt | Nieder-Mooser Konzertsommer | Kulturzelt Kassel | Sommerwerft Frankfurt | Burghofspiele Rheingau | Sommer im Park Vellmar | Europa Open Air in Frankfurt | Gießener Kultursommer

Was: Drei Monate, mehr als 100 Veranstaltungen, über 60 Spielorte in ganz Nordhessen - Konzerte von Klassik bis Pop, Figurentheaterfestival, Märchenaufführungen für Groß und Klein, Lesungen.

Wann: 26. Mai bis 19. August

Wo: In zahlreichen Städten und Gemeinden in Nordhessen

Auf der Bühne: Meret Becker, Dora Heldt, Veronica Ferres und viele weitere Schauspieler, Autoren, Bands und Ensembles

Preise: ab 14 Euro, Kinderprogramm ab 6 Euro, mit der Kultursommer-Card (43 Euro, für Schüler/Studenten 5 Euro), gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf ein Ticket pro Veranstaltung.

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Nordhessen

Wissenswertes: Erste Veranstaltungen sind schon ausgebucht.

Was: Fast vier Monate Programm in rund 30 Städten. 80 Termine aus den Bereichen Theater, Kunst, Open-Air-Kino, Literatur und Musik.

Wann: 7. Juni bis 15. September

Wo: In rund 30 Städten und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis und der Region Fulda

Auf der Bühne: Anke Engelke, Iris Berben, Maren Kroymann, Ulrich Tukur und unzählige Künstler und Ensembles

Preise: von kostenlos bis 48 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Main-Kinzig-Fulda

Wissenswertes: Es gibt ein spezielles Kinderprogramm mit Workshops, Theater, Musik und Mitmachprogramm.

Maren Kroymann & Band kommt mit ihrem Programm "In my SIXTIES" am 4. September nach Schlüchtern. Bild © picture-alliance/dpa

Was: Rund 250 Veranstaltungen in der Region Südhessen - Theater, Konzerte, Comedy, Ausstellungen, Nacht der Lichter und mehr

Wann: 15. Juni bis 22. September

Wo: In rund 60 Städten und Gemeinden in den Kreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, im Odenwaldkreis und in Darmstadt

Auf der Bühne: Django Asyl, Kaya Yanar, Hans Werner Olm und viele weitere Künstler und Ensembles

Preise: Viele Angebote sind kostenlos, Preise für Konzerte und Theater bis 32 Euro

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Südhessen

Wissenswertes: Im Rahmen des Kultursommers Südhessen gibt es bewährte Veranstaltungsreihen wie die Seligenstädter Klosterkonzerte , den Internationalen Orgelsommer in Darmstadt und die Otzberger Sommerkonzerte .

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Viele spannende Veranstaltungsorte in Südhessen [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Was: Unter dem Motto "Wir bringen Kultur ins Land" gibt es bis Ende September 103 Veranstaltungen an 76 Spielorten in der Region Mittelhessen - Konzerte, Theater, Ausstellung, Kabarett, Lesung u.v.m.

Wann: 16. Juni bis 30. September

Wo: In rund 40 Städten und Gemeinden in ganz Mittelhessen

Auf der Bühne: Eröffnung mit "Gankino Circus", Christopher Park, Karen Duve u.v.m.

Preise: verschiedene Preise, je nach Ensemble. Meist um die 15 Euro, mit der Kultursommer-Card für 30 Euro (Schüler/Studenten/Arbeitslose 5 Euro) bekommt man auf eine Eintrittskarte pro Veranstaltung 50 Prozent Ermäßigung.

Veranstalter-Homepage: Kultursommer Mittelhessen

Wissenswertes: Parallel zum Kultursommer gibt es den Jungen Kultursommer Mittelhessen mit Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Gankino Circus eröffnen den Kultursommer Mittelhessen am 16. Juni auf der Burg Gleiberg in Wettenberg. Bild © Stephan Minx

Was: Musik, Lesungen, Theater und Kabarett, aber auch Essen und Trinken im Parkambiente und mit Künstlern aus ganz Deutschland

Wann: 20. Juni bis 13. Juli

Wo: Nördlicher Teil des Günthersburgparks, Eingang Hallgartenstraße oder Weidenbornstraße, 60389 Frankfurt

Auf der Bühne: Regionale Stars und Sternchen aus der Republik

Preise: Eintritt kostenlos oder freiwillige Spende, die in roten Eimern gesammelt wird

Veranstalter-Homepage: Stalburg Theater

Wissenswertes: Kleines Theater - Stalburg Theater aus dem Nordend - stemmt Riesenprogramm mit täglich anderen Künstlern.

Publikum beim Stoffel Frankfurt Bild © Bernd Kammerer

Was: Drei Wochen lang gibt es rund 40 Veranstaltungen - von Rock, Pop und Klassik bis hin zu Theater und Open-Air Kino ist auch für Kinder jede Menge dabei. An zwei Tagen findet die Puppet Convention, ein Figurentheater-Treffen, statt.

Wann: 21. Juni bis 13. Juli

Wo: An diversen Spielstätten in Bad Homburg

Auf der Bühne: Kaye-Ree, Carrousel, Die Oper Freischütz, Ritter Rost das Musical u.v.m.

Preise: Fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Veranstalter-Homepage: Bad Homburger Kultursommer

Wissenswertes: Am 6. Juli, 16 Uhr, gibt es ein großes Picknick am Schwanenteich, zum Abschluss am Samstag, 13. Juli, gibt es gegen 22 Uhr ein Feuerwerk.

Am 28. und 29. Juni findet in Bad Homburg die Puppet Convention, ein Figurentheater-Treffen, statt. Bild © Theater con Cuore

Was: Mehr als 170 Konzerte an rund 50 ausgewählten Spielorten von Frankfurt bis zum Mittelrheintal. Neben Klassik auch Jazz, Soul, Kabarett und Weltmusik.

Wann: 22. Juni bis 31. August

Wo: In zahlreichen Städten und Gemeinden im Rheingau und im Rhein-Main-Gebiet

Auf der Bühne: hr-Sinfonieorchester, Bodo Wartke, Milow u.v.m.

Preise: 15 bis 110 Euro

Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival

Wissenswertes: Der Festivalsommer 2019 steht unter dem Leitgedanken "Courage" - Mut, Engagement, Toleranz und Menschlichkeit - das Rheingau Musik Festival versteht sich als Ort für ein verantwortungsvolles Miteinander. Das Eröffnungskonzert des hr-Sinfonieorchesters wird am 22. Juni live in hr2-kultur zu hören sein, am 23. Juni als Stream auf der Homepage des Sinfonieorchesters .

Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Rheingau Musik Festival Bild © picture-alliance/dpa

Was: 40 Vorstellungen in der Burg Hayn, Musik, Kabarett, Theater

Wann: 2. Juli bis 18. August

Wo: Burg Hayn in Dreieich-Dreieichenhain

Auf der Bühne: Eckart von Hirschhausen, Bernd Stelter, Alte Bekannte, Willy Astor u.v.m.

Preise: Von 19 bis 54 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain

Wissenswertes: Wer noch eine Karte erhaschen will, muss sich sputen. Erste Termine sind bereits ausverkauft.

Der Doktor der Nation, Eckart von Hirschhausen, hat drei Sprechstunden bei den Burgfestspielen Dreieichenhain. Bild © Frank Eidel

Was: Die Merck-Sommerperlen in der Centralstation Darmstadt feiern in diesem Jahr 10-Jähriges.

Wann: 31. Juli bis 25. August

Wo: Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt

Auf der Bühne: Xavier Rudd, Gisbert zu Knyphausen, Charlie Cunningham u.a.

Preise: Ab 16,90 Euro, Kinderkonzert ab 14 Uhr

Veranstalter-Homepage: Merck Sommerperlen

Wissenswertes: An den Festivaltagen sorgen Foodtrucks und DJ ab 18 Uhr für die perfekte Atmosphäre im Festivalhof.

Mit dem Konzert von Xavier Rudd starten am 31. Juli die Merck-Sommerperlen in Darmstadt. Bild © Cole Bennets

Was: Acht klassische Konzerte: Gesang, Orgelmusik, Blechbläser, Blockflöte, Chor und Orchester

Wann: 7. Juli bis 8. September

Wo: Evangelische Kirchengemeinde Nieder-Moos, 36399 Freiensteinau

Auf der Bühne: Maurice Steger, VOXX, Matthias Eisenberg u.v.m.

Preise: 18 bis 53 Euro

Veranstalter-Homepage: Nieder-Mooser Konzertsommer

Wissenswertes: Weltstars der Klassik finden ihren Weg nach Freiensteinau-Nieder-Moos, wie Maurice Steger, der "Paganini der Blockflöte".

Maurice Steger tritt am 11. August beim Nieder-Mooser Konzertsommer auf. Bild © Jean-Baptiste Millot

Was: Mehr als 30 Künstler in sechs Wochen. Musikrichtungen: Pop, Elektro bis hin zu Rap, und Singer/Songwriter.

Wann: 19. Juli bis 31. August

Wo: Kulturzelt, Auedamm 2, Kassel

Auf der Bühne: Flo Mega, Thees Uhlmann & Band, Namika, Sophie Hunger, Selig u.v.m.

Preise: Ab 16 Euro bis 42 Euro

Veranstalter-Homepage: Kulturzelt Kassel

Wissenswertes: 32 Jahre Kulturzelt mit eingespieltem Team, 2019 nun Neustart mit neuem Veranstalter.

Die Schweizerin Sophie Hunger spielt am 21. August in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Was: Theater, Tanz, Musik, Performance, Film und Poesie und mit Künstlern aus aller Welt

Wann: 19. Juli bis 4. August

Wo: Weseler Werft, östliches Mainufer, 60316 Frankfurt

Auf der Bühne: Nähere Angaben zum Programm gibt es noch nicht.

Preise: Eintritt kostenlos oder freiwillige Spende

Veranstalter-Homepage: Sommerwerft

Wissenswertes: Täglich gibt es ein buntes, vielseitiges Programm für Groß und Klein sowie Kulinarisches aus verschiedenen Ländern. Die Lage am östlichen Mainufer sorgt zudem für eine besondere Atmosphäre.

Was: Klassik-Konzerte

Wann: 20. Juli bis 7. September

Wo: In Kirchen und Kurhäusern in Eltville, Erbach, Kiedrich und Wiesbaden sowie Open-Air in Eltville.

Auf der Bühne: Flautando Köln, Hofkapelle Weimar, Jazzband der Tschechischen Philharmonie u.v.m.

Preise: Zwischen 22 und 64 Euro

Veranstalter-Homepage: Burghofspiele Rheingau

Wissenswertes: Neben namhaften Solisten und Ensembles gibt es auch Konzerte von Nachwuchs-Musikern und jungen Preisträgern internationaler Wettbewerbe.

Was: Mehr als 20 Veranstaltungen rund um Musik, Kabarett und Comedy in Vellmar bei Kassel

Wann: 14. August bis 1. September

Wo: Theaterzelt Festplatz Vellmar

Auf der Bühne: Markus Krebs, Hagen Rether, Mirja Boes, Radio Doria mit Jan Josef Liefers u.v.a.

Preise: Von 22 bis 37 Euro, ermäßigt auch günstiger

Veranstalter-Homepage: Sommer im Park Kassel

Wissenswertes: Seinen Namen hat das Festival noch aus der Zeit, als es klein und schnuckelig mitten im Ahnepark stattfand. Mittlerweile steht das Festzelt auf dem Festplatz Brüder-Grimm-Straße.

Jan Josef Liefers gibt mit Radio Doria gleich zwei Konzerte in Vellmar. Bild © picture-alliance/dpa

Europa Open Air in Frankfurt

Was: hr-Sinfonieorchester mit Alice Sara Ott am Klavier und Gesangssolisten, hr-Bigband mit Till Brönner

Wann: 22. August, 20.15 Uhr

Wo: Weseler Werft direkt an der Europäischen Zentralbank, Frankfurt

Auf der Bühne: hr-Sinfonieorchester unter der Leitung von Alain Altinoglu, Alice Ott (Klavier), hr-Bigband unter der Leitung von Magnus Lindgren feat. Till Brönner (Trompete)

Preise: Der Eintritt ist frei

Veranstalter-Homepage: hr-Sinfonieorchester

Wissenswertes: Einlass ist ab 16 Uhr. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur 12.000 Besucher auf das Gelände. Die Bigband spielt um 18 Uhr, das Sinfonieorchester ab 20.15 Uhr.

Europa Open Air - auch 2019 wieder an der Weseler Werft in Frankfurt Bild © hr/Ben Knabe

Gießener Kultursommer

Was: Pop, Comedy, Volksmusik, Poetry Slam

Wann: 22. August bis 1. September

Wo: Kloster Schiffenberg, 35396 Gießen

Auf der Bühne: Philipp Poisel, Xavier Naidoo, Max Giesinger u.a.

Preise: ab 22 Euro bis 139 Euro für VIP-Tickets

Veranstalter-Homepage: Gießener Kultursommer

Wissenswertes: Zwischen der Haltestelle Rathenaustraße und dem Kloster Schiffenberg gibt es einen kostenlosen Buspendelverkehr. Am Kloster selbst gibt es 350 Parkplätze, Tickets dafür müssen im Vorverkauf gebucht werden.

Max Giesinger kommt mit seiner "Die Reise Open Air Tour" zum Kultursommer nach Gießen. Bild © Norbert Klöppel

Sie wollen lieber an einem Wochenende ganz kompakt Festival-Luft schnuppern? Hier eine Übersicht der großen Open-Air-Festivals in Hessen.