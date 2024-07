Was Kinder in hessischen Museen erleben können

Sechs Wochen Schulferien können lang werden. Hessens Museen bieten spannende Alternativen zum Freibadbesuch und laden zu abwechslungsreichen Entdeckungsreisen ein.

Wer sich keine sechs Wochen Sommerurlaub in einem Ferienparadies leisten kann, kennt das Problem: Die Zeit wird lang, wenn sich die Kinder selbst beschäftigen sollen.

Einige Tage Abwechslung versprechen die großen hessischen Museen. Wir haben einige der interessantesten Angebote zusammengestellt.

Grimmwelt Kassel: Filme machen mit Oscar-Preisträger

Audiobeitrag Audio Filmemachen mit Oscar-Preisträger Audio Oscar-Preisträger Thomas Stellmach produziert mit Ferienkinder einen eigenen Film für das Zoetrop. Bild © Isabelle Grubert Ende des Audiobeitrags

Filme machen mit einem echten Oscar-Preisträger - das geht in der Grimmwelt in Kassel. Trickfilm-Regisseur Thomas Stellmach produziert mit den Kindern in einem dreitägigen Workshop Filme für das Zoetrop. Das reicht von der Ideenfindung und das Schreiben des Storyboards bis zur Animation.

Ein Papierstreifen und das sich drehende Zoetrop reichen aus, um aus einzelnen Bildern ein bewegtes Bild zu machen, ähnlich wie beim Daumenkino.

Weitere Informationen Dienstag, 23., bis Donnerstag 25. Juli, 10 bis 14 Uhr

Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

15 Euro Teilnahmegebühr inkl. Materialkosten

Verbindliche Anmeldung bis 22. Juli.

Näheres zum Workshop gibt es hier. Ende der weiteren Informationen

Kassel Friedericianum: Entdeckungstour durch Körper und Maschinen

Im Friedericianum Kassel ist noch bis 28. Juli das Werk der schwedischen Künstlerin Ulla Wiggen zu sehen. Im Ferien-Workshop mit der Künstlerin und Kunstvermittlerin Susanne Stein gehen die Kids auf Entdeckungsreise durch Ulla Wiggens Kunst.

Videobeitrag Video Kinder-Vernissage im Kasseler Fridericianum Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Ihre vier Werkgruppen – Darstellungen von Leiterplatten und technischen Komponenten, von Menschen, vom Körperinneren sowie von der Regenbogenhaut des Auges – werden dabei ganz genau unter die Lupe genommen. Gemeinsam probiert die Gruppe dabei verschiedene künstlerische Techniken wie Collagieren, Stempeln, Bauen und Zeichnen aus.

Weitere Informationen Mittwoch, 17., bis Freitag, 19 Juli, 11 bis 14 Uhr

Für Kinder ab 9 Jahren

Kosten: 10 Euro Materialkosten

Anmeldung unter: education@fridericianum.org

Mehr zum Ulla Wiggen-Workshop gibt es hier. Ende der weiteren Informationen

Frankfurt: Stadturlaub am Museumsufer

Frankfurt ist die Stadt mit den meisten Museen, entsprechend groß ist die Auswahl an Angeboten:

Das Dommuseum beispielsweise will am 17. Juli einen beliebten Aussichtspunkt, nämlich den Turm des Doms, mit einem inklusiven Ferienangebot für alle zugänglich machen. Die Teilnehmer bleiben am Boden, trotzdem können die Kinder den Greifen und Wasserspeiern des Turms ganz nah kommen. Aus dem Depot werden nämlich Figuren zum Anfassen bereitgestellt. Danach erschaffen die Kinder eigene Wesen aus Ton.

Kinderführung im Frankfurter Dom. Bild © Verena Nitzling

Das Weltkulturenmuseum lädt ein, die vielen Geräuschquellen in der Ausstellung "Everything is music" neu abzumischen und beim Museum Angewandte Kunst kann man Papierschöpfen lernen, die Seiten dann bedrucken und sein eigenes Buch binden.

Neben den Einzelangeboten haben sich elf Museen zusammengetan und bieten in den ersten drei Ferienwochen Wochenworkshops an unter dem Motto "Stadturlaub am Museumsufer".

Dabei können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren im Rahmen von Workshops kreuz und quer durch die Museen entlang des Museumsufers streifen und dabei viele Frankfurter Museen kennenlernen. Auch Tagesworkshops, bei denen jeweils zwei Museen zusammen mit Museumspädagogen besucht werden, gibt es.

Weitere Informationen Alle Informationen zu den Angeboten der Frankfurter Museen gibt es in diesem pdf-Flyer. Ende der weiteren Informationen

Hanau: Schmuck machen im Goldschmiedehaus

Schmuckbasteln unter fachkundiger Anleitung kann man in den Ferien im Goldschmiedehaus Hanau. Bild © Goldschmiedehaus Hanau

In einem Museum, das die Kunst des Goldschmiedens feiert, steht natürlich das Selbermachen im Mittelpunkt. Jeden Mittwochnachmittag in den Sommerferien gibt es Workshops, bei denen Kinder ab acht Jahren ihren eigenen Schmuck basteln können.

Darüber hinaus gibt es zusätzliche Workshops zu besonderen Themen, zum Beispiel kann man am 6. August das Punzieren ausprobieren. Am 13. August wird uraltes Handwerk ganz modern: Im Workshop "Schmuck aus dem 3D-Drucker" wird unter der Anleitung einer ausgebildeten Goldschmiedin ein Anhänger digital entworfen, der dann vor Ort gedruckt wird.

Weitere Informationen Immer Mittwochnachmittags von 14.30 bis 16.30 Uhr

Für Kinder ab 8 Jahren



Schmuck aus dem 3D-Drucker:

Dienstag, 13. August, 14.30 bis 16.30 Uhr

Ab 10 Jahren



Kosten für alle Workshops: 12 Euro, inkl. Material und Getränke

Das ganze Ferienprogramm des Goldschmiedehauses gibt es hier. Ende der weiteren Informationen

Museum Wiesbaden: Entdecken und Zeichnen

Lebensgroßes Modell eines Elefanten im Museum Wiesbaden Bild © Museum Wiesbaden

Das Museum Wiesbaden verbindet Kunst und Naturkunde - auch bei seinen Ferienangeboten. Unter der Anleitung von Künstlerinnen wie Kirstin Pflaum erkunden die Kinder das Museum und studieren Pflanzen, Tiere, Objekte und Kunstwerke, um dann selbst künstlerisch aktiv zu werden.

Weitere Informationen Immer Donnerstags von 16:30 bis 18:30 Uhr

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Verbindliche Anmeldung bis 3 Tage vor Veranstaltung an hallo@ideenreich-wiesbaden.de

Kosten: 4-Termine-Ticket 80 Euro, Einzeltermin 25 Euro / für Geschwister ermäßigt 22 Euro

Weitere Informationen: Zeichenzeit im Museum Wiesbaden Ende der weiteren Informationen

Hessenpark Neu-Anspach : Ferienprogramm Töpferwoche

Bild © picture-alliance/dpa

Altes Handwerk anschaulich machen - das ist eines der Ziele des Hessenparks. Wer in der ersten Ferienwoche nach Neu-Anspach kommt, kann dort das Töpfern lernen: Unter der fachkundigen Anleitung von erfahrenen Töpfern können Kinder Figuren in Aufbaukeramik herstellen oder kleine Schälchen an der Töpferscheibe drehen.

Weitere Informationen Täglich vom 15. bis 21. Juli, 11 bis 17 Uhr

Keine Zusatzkosten neben dem Eintrittspreis (1 Euro für Kinder, 11 Euro für Erwachsene)

Mehr zur Töpferwoche im Hessenpark gibt es hier. Ende der weiteren Informationen

Darmstadt: "Rätselhafte Zeichen" im Hessischen Landesmuseum

Höhlenmalerei wie diese in Pont d'Arc faszinieren. Bild © picture-alliance/dpa

Höhlenmalereien sind viele tausend Jahre alt. In seiner Ausstellung "Urknall der Kunst – Vorzeit trifft Moderne" hatte sich das Hessische Landesmuseum Darmstadt 2023 mit dem Thema beschäftigt.

Warum diese beeindruckenden Malereien entstanden sind, weiß man bis heute nicht genau. Im Ferienworkshop "Rätselhafte Zeichen" können Kinder versuchen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Wie lebten und jagten die Menschen damals und weshalb waren die Höhlen so wichtig für sie?

Weitere Informationen Dienstag, 23. Juli, bis Freitag, 26. Juli, 10 bis 14 Uhr

und Dienstag, 30. Juli bis Freitag, 2. August, 10 bis 14 Uhr

Für Kinder ab 8 Jahren

Kosten: 80 Euro, ermäßigt 50 Euro

Mehr zum Workshop des HLMD gibt es hier. Ende der weiteren Informationen