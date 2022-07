Laue Sommerabende am Mainufer, dazu Theater, Tanz, Musik und Performance mit politischem Anspruch. Dafür steht die Sommerwerft im Frankfurter Osten, die an diesem Freitag startet. Mit dem diesjährigen Thema "Human Rights - Geschichten über das Mögliche" laden die Veranstalter ein, sich mit der politischen Gegenwart zu beschäftigen – und gemeinsam den Blick in die Zukunft zu wagen. Los geht es täglich gegen 16 Uhr, das ganze Programm gibt es hier. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.