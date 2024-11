"Fliegendes Künstlerzimmer" macht Halt in Battenberg

Einen Ort schaffen, an dem Kinder und Jugendliche kreativ werden und auf Kunstschaffende treffen: Das ist die Idee hinter dem "fliegenden Künstlerzimmer". Das ist seit 2018 auf unter anderem auf Schulhöfen im ländlichen Raum unterwegs und macht jetzt auch Station in der Gesamtschule Battenberg (Waldeck-Frankenberg). In dem mobilen Wohn-Atelier arbeitet Künstlerin Sophia Mix direkt auf dem Schulgelände. Drei Mal in der Woche öffnet sie die Türen zum Atelier für die Schülerinnen und Schüler. Aber auch Lehrkräfte haben hier die Möglichkeit, neue Kunstformate für ihre Fächer zu entwickeln.

Neben Battenberg sind die fliegenden Künstlerzimmer im aktuellen Schuljahr an fünf weiteren Schulen in Hessen zu finden: der Stadtschule Schlüchtern (Main-Kinzig), der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim (Gießen), dem Gymnasium Nidda (Wetterau), der Paul-Moor-Schule in Wehretal-Reichensachsen (Werra-Meißner) und der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen (Kassel). Als Weiterentwicklung hat das Konzept, das auf eine Initiative der Crespo Foundation zurückgeht, auch als Quartiers-Konzept in Frankfurt Station gemacht: Noch bis Mitte 2025 ist es im Stadtteil Preungesheim auf dem Gravensteiner Platz zu Gast.