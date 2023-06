Dominic Raacke als Vorleser und Schirmherr in alter Heimat

Der Schauspieler Dominic Raacke wird am Wochenende seiner Heimatstadt Hanau einen Besuch abstatten: Am Samstag porträtiert er bei der Veranstaltung "Lyrik und Jazz" um 20 Uhr in der Alten Johanneskirche den irischen Schriftsteller Oscar Wilde in einer Lesung. Dabei wird der in Berlin lebende und unter anderem als Tatort-Kommissar bekannt gewordene Schauspieler von dem Jazz-Musiker Dave Glasser begleitet, wie die Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt am Montag mitteilte.

Und auch noch in anderer Funktion ist der 64-Jährige nach Angaben der Stadt Hanau gefragt: als Schirmherr des Jugend-Kurzfilmfestivals "Jung & Abgedreht". Am Sonntag sind die diesjährigen Beiträge junger Filmschaffender ab 13 Uhr im Kinopolis zu sehen, ab 19 Uhr werden die Sieger gekürt und die Preise verliehen. "Als Hanauer Bub habe ich mit Freude die Schirmherrschaft für 'Jung & Abgedreht' angenommen und freue mich Jahr für Jahr auf frische, freche und unterhaltsame Geschichten", schreibt Raacke in einem Beitrag auf der Homepage des Festivals.