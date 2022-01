Wegen Quarantänemaßnahmen im Ensemble hat das Staatstheater Wiesbaden die Premieren von zwei Aufführungen verschoben.

Die Aufführung von "The Minutes - Die Schlacht am Mackie Creek" wird nun erstmals am 5. Februar gezeigt, wie das Staatstheater am Dienstag ankündigte. Die Opernpremiere von "Pique Dame" wird auf den 29. Januar verschoben. Bis einschließlich 28. Januar fallen auch alle anderen Vorstellungen im Großen und Kleinen Haus aus. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig und können getauscht oder zurückgegeben werden.