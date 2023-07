Stadt Frankfurt benennt Grundstück für Schauspielneubau

In der viel diskutierten Frage, wo in Frankfurt Schauspiel und Oper neu gebaut werden sollen, gibt es eine überraschende Wende: Laut Kulturdezernat und OB-Büro hat man sich mit der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba und der Sparkasse über ein Grundstück in der Innenstadt geeinigt. Damit würde auch die so genannte Kulturmeile wieder realistisch, die eigentlich schon vom Tisch war.

Die Stadt würde das 5.500 Quadratmeter große Grundstück an der Neuen Mainzer Straße ganz in der Nähe des alten Standorts für 199 Jahre pachten. Der Vorteil laut Stadt: Man könnte das neue Schauspielhaus dort eigenständig bauen. Die Oper würde am Willy-Brandt-Platz neu entstehen. Außerdem braucht es keinen Eingriff in die geschützten Wallanlagen und man könnte schneller mit dem Bauen beginnen. Das Schauspiel könnte 2031, die Oper 2037 fertig werden.