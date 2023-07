Die maroden städtischen Bühnen in Frankfurt werden ersetzt, das steht schon länger fest. Nun hat die Stadt ein Grundstück gefunden, auf dem das Schauspiel gebaut werden soll. Die Idee, eine Kulturmeile in der Innenstadt aufzubauen, bekommt damit neuen Aufschwung.

In der seit rund 15 Jahren diskutierten Frage, wo in Frankfurt Schauspiel und Oper neu gebaut werden sollen, gibt es eine überraschende Wende: Laut Kulturdezernat und OB-Büro hat man sich mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der Frankfurter Sparkasse über ein Grundstück in der Innenstadt einigen können.

Damit wird die sogenannte Kulturmeile wieder realistisch, die Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) vom Main bis zur Alten Oper entstehen lassen will und an der die Bühnen zwei Stationen bilden könnten.

Das Ergebnis der jüngsten Verhandlungen: Die Stadt könnte das 5.500 Quadratmeter große Grundstück der Helaba an der Neuen Mainzer Straße in unmittelbarer Nähe zum alten Standort für 199 Jahre pachten - zu einem für die Stadt günstigen Erbpachtzins von rund 2,2 Prozent. So könnte das neue Schauspielhaus dort eigenständig gebaut werden, was aus Sicht der Stadt ein großer Vorteil wäre. Die Stadt würde eine Einmalzahlung an die Helaba von 35 Millionen Euro und dann jährlich 1,99 Millionen Euro als fortlaufende Kosten zahlen.

Oper soll am alten Ort neu gebaut werden

Die Oper würde am Willy-Brandt-Platz, also am alten Standort der bisherigen Doppelanlage neu entstehen. Das Doppelgebäude ist Gutachten zufolge marode und nicht sanierbar.

Nachdem zuletzt eine andere Variante favorisiert worden war, rückt nun die Lösung "Kulturmeile" wieder in den Mittelpunkt. Dafür brauche es auch keinen Eingriff in die geschützten Wallanlagen und man könne schneller mit dem Bauen beginnen, so die Stadt.

Demnach könnte das Schauspiel 2031, die Oper 2037 fertig werden. Die Gesamtkosten für beide Häuser werden nach wie vor auf knapp 1,3 Milliarden Euro geschätzt - Tendenz steigend. Wenn die Stadtverordneten diesem neuen Vorschlag zustimmen, kann der Vertrag mit der Helaba unterschrieben werden. Eine entsprechende Vereinbarung in Form eines "Memorandum of Understanding" sei bereits unterzeichnet. Eine Entscheidung soll bis Ende 2024 fallen.

