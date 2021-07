Peter Stohler verlässt nach drei Jahren die Grimmwelt.

Der Geschäftsführer und Programmleiter werde nach seinem Ausscheiden Ende November in der Schweiz als Direktor einer Stiftung für Bibliotheksentwicklung tätig sein, teilte das Kasseler Ausstellungshaus am Freitag mit. Stohler hat in der Grimmwelt zahlreiche Ausstellungen verantwortet, wie "FinsterWald" in 2019.