Sting begeistert Zehntausende in Kassel

Mit Sting war am Dienstagabend ein Superstar in Kassel. Vor der beeindruckenden Kulisse am Friedrichsplatz lauschten 12.000 Konzertbesucher Welthits wie "Message in a bottle", "Every breath you take" oder "So lonely". Aber nicht nur dort: Rund 10.000 weitere Menschen waren in die Innenstadt gekommen, um den 71-Jährigen live zu hören. Als Vorband hatte der Brite seinen Sohn Joe Sumner mitgebracht. Vor dem Friedericianum herrschte eine Stimmung wie auf einer Sommerparty. Trotz der vielen Menschen blieb es ruhig. Nicht einmal ein Portemonnaie sei gestohlen worden, so der Polizeisprecher, "die Leute genießen einfach Sting".

Bild © hr/Nina Thöne

Übrigens: Tierische Zaungäste waren gestern Abend auch im Publikum. Ein Schwarm Junikäfer hatte offenbar Gefallen an der Musik gefunden und flog wild herum. Einzelne Tiere landeten im Publikum. Mit dem Hit "Roxanne" verabschiedete sich Sting gegen 23 Uhr aus Kassel. Dieser laue Sommerabend unter freiem Himmel wird den Besuchern lange in Erinnerung bleiben: "Die Stimmung, die Musik, die Location: Wenn es nach mir geht, kann Sting gerne wiederkommen", schwärmt eine Besucherin.