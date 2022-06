Am Tag nach dem Abhängen des umstrittenen Großbanners "People's Justice" des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi.

Die documenta 15 kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt ist der bisherige Vorsitzende des documenta-Forums zurückgetreten. Er hatte den Abbau des umstrittenen Kunstwerks von Taring Padi kritisiert. Das kam bei den übrigen Vorstandsmitgliedern des Vereins nicht gut an.

Das documenta-Forum hat sich nach einem Interview von seinem bisherigen Vorsitzenden distanziert. Jörg Sperling trat daraufhin am Donnerstag mit sofortiger Wirkung zurück. Er hatte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa kritisiert, dass das als antisemitisch empfundene Kunstwerk von Taring Padi auf der Kasseler Kunstausstellung "auf politischen Druck hin" abgehängt wurde. "Eine freie Welt muss das ertragen", sagte Sperling.

Das documenta-Forum teilte mit, es bedauere Sperlings Äußerungen ausdrücklich. Sie entsprächen ausschließlich der "persönlichen, nicht autorisierten Meinung von Jörg Sperling". Das Interview sei mit den übrigen Vorstandsmitgliedern nicht abgestimmt gewesen; die anderen Mitglieder des Vorstandes hielten "Bilddarstellungen in der Manier des 'Stürmer' für absolut inakzeptabel".

"Das schärft die Positionen"

Jörg Sperling bestätigte seinen vom Forum kommunizierten Rücktritt. Er stehe zu seinen Aussagen, sagte er am Donnerstag. Er habe persönlich auch viele positive Rückmeldungen bekommen. Über sein Ausscheiden sei er "nicht unglücklich", ebenso wenig wie über die dadurch ausgelöste Debatte: "Das schärft die Positionen."

Das documenta-Forum wurde 1972 von Arnold Bode als Förderverein der documenta gegründet. Es unterstützt nach eigenen Angaben die documenta-Idee und alle mit der documenta verbundenen Institutionen und Objekte.

Bund will wieder mehr Einfluss

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat derweil Konsequenzen für die Struktur der Kunstausstellung gefordert. Im Kern will der Bund mehr Einfluss auf die documenta. In einem fünf Punkte umfassenden Plan geht es um Aufarbeitung und Konsequenzen.

"Die Verantwortlichkeiten zwischen vor allem der Geschäftsführung sowie den Kuratorinnen und Kuratoren sowie auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden und den Gremien müssen klar geklärt und es müssen daraus Konsequenzen gezogen werden", heißt es. Konkrete Rücktrittsforderungen werden nicht gestellt.

Der Rückzug des Bundes aus dem Aufsichtsrat 2018 bei gleichzeitigem Festhalten an der Bundesförderung wird als "schwerer Fehler" bezeichnet. Das soll sich wieder ändern. "Eine finanzielle Förderung des Bundes soll deshalb zukünftig mit einer unmittelbaren Einbindung in die Strukturen der documenta zwingend verbunden werden."

Jüdische Gemeinde beklagt Auswirkungen

Die Jüdische Gemeinde Kassel derweil auf konkrete Auswirkungen der Debatte aufmerksam gemacht. Auf dem Kasseler Friedrichsplatz würden nun anti-israelische Parolen gebrüllt und Schüler anderer Religionen blieben den Veranstaltungen in einem jüdischen Zentrum fern, teilte die Gemeinde gemeinsam mit dem Sara-Nussbaum-Zentrum für Jüdisches Leben in Kassel am Donnerstag mit.

Die Gemeinde betonte, Antisemitismus sei "in keinem Sinn eine Befindlichkeit von Jüdinnen und Juden, sondern eine alltägliche Realität. Es geht nicht um 'negative Gefühle', sondern um unsere Sicherheit in Deutschland."

Ein Werk namens "People's Justice" des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi hatte wegen antisemitischer Bildsprache für eine Welle der Empörung gesorgt. Die Verantwortlichen der documenta hatten zunächst entschieden, das Werk mit schwarzen Stoffbahnen zu verhängen. Am Dienstagabend wurde es dann ganz abgebaut.

