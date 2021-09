Schlösser, Villen, Lustgärten, Flugzeuge oder Mönchshäuser: Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag kann man besondere Gebäude oder Orte besuchen, die sonst nicht geöffnet sind. Hier ein paar Tipps für Flaneure, Neugierige und Geschichtsfans.

Rosinenbomber, Schlösser, Villen, Gärten: Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 am zweiten Sonntag im September statt. In diesem Jahr gilt das Motto "Sein & Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege". Öffnungen und Führungen sind in der Regel kostenfrei. Wir stellen sechs Denkmäler aus Hessen vor, die nur an diesem Tag öffentlich zugänglich sind.

Frankfurt: Luftbrückendenkmal

Endlich die Rosinenbomber auch mal von innen sehen: Am Tag des offenen Denkmals sind die beiden historischen Flugzeuge vom Typ C-54 und C-47 der Luftbrücke Frankfurt - Berlin für alle Besucher geöffnet. Sie stehen am Aussichtspunkt "Luftbrückendenkmal" in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens. Zusätzlich kann man historische U.S. Oldtimer und Militärfahrzeuge aus der Zeit der Luftbrücke bestaunen. Und von dort aus lässt sich auch das Geschehen auf dem Flughafen Frankfurt hautnah verfolgen.

Für Verpflegung mit Kaffee und Kuchen sorgen die Mitglieder des Vereins Luftbrücke Frankfurt-Berlin 1948 - 1949 e.V., der auch Sammlerausgaben von Briefmarken, Münzen und Büchern zum Thema Luftbrücke anbieten wird.

12. September 2021, 11 bis 17.30 Uhr

Am Luftbrückendenkmal 1, 60549 Frankfurt

Michelstadt: Ehem. Oberförsterei Vielbrunn mit Lustgarten

Die ehemalige Oberförsterei mit Lustgarten im französischen Stil umfasst ein breitgelagertes Doppelhaus mit zwei Gewölbekellern. Die ältesten Teile stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Der weitläufige, rund 5.000 Quadratmeter große Lustgarten in L-Form wurde 1761 nach Plänen von Tilman Ruland angelegt. Ein Rückbau des Hauses nach alten historischen Unterlagen erfolgte im Jahr 2002. Das ehemalige Stallgebäude der Oberförsterei wurde im 19. Jahrhundert zum Wohnhaus umgebaut. Am Sonntag werden hier im Lehmbackofen Flammkuchen gebacken und selbstgekelterter Apfelwein kostenlos angeboten, soloange der Vorrat reicht.

Foto: Norbert Allmann

Ehemalige Oberförsterei Vielbrunn 12. September 2021

10 bis 17 Uhr, Führungen zur Baugeschichte (nach Bedarf)

Wandeln im Lustgarten mit Konzert der Odenwälder Kultband "The Riwwels"

Eulbacher Weg 15 und 17, 64720 Michelstadt

Alsfeld: Haus Helbig

Bis vor 20 Jahren hat Familie Helbig mit ihrem Spielwarengeschäft Generationen von Menschen im Vogelsbergkreis mit Spielzeug versorgt. Mittlerweile gehört das Haus, das um 1800 entstanden ist, Rudolf Knierim. Er wurde im Nachbarhaus geboren und hat die Sanierung von Haus Helbig übernommen. Besonders sehenswert ist das innenliegende Treppenhaus mit seinen aufwändig gestalteten Geländern und Ziergittern. Über Fenster wird jede Etage und eine dazugehörige Abstellkammer mit Tageslicht durchflutet. Faszinierend sind auch die historischen Türen und Fußböden. Der Bauherr Rudolf Knierim wird durch das schmucke Haus führen und das Bauvorhaben erläutern.

Foto: Rudolf Knierim

Haus Helbig 12. September 2021, 10 bis 18 Uhr

Erläuterungen zum Bauvorhaben durch den Bauherrn

Mainzer Gasse 18, 36304 Alsfeld

Weilburg: Ehem. Stadtmauer "Im Bangert", jetzt Terrassengärten

Im Jahr 2004 wurde der Hängegarten "Im Bangert" auf Initiative der Stadt Weilburg neu angelegt. Der terrassenartige Garten zwischen Lahn und Altstadtfelsen wurde ursprünglich Ende des 19. Jahrhunderts angelegt, aber seit Mitte der 1950er-Jahre nicht mehr bewirtschaftet. Die gesamte Anlage verfiel. Am Tag des offenen Denkmals präsentiert der Obst- und Gartenbauverein Weilburg gemeinsam mit den Oberlahn-Winzern die Terrassengärten auf der historischen Stadtmauer. Die einstigen Verteidigungsanlagen sind heute eine grüne Oase in der Weilburger Altstadt.

privat

Ehem. Stadtmauer/ Terrassengärtchen 12. September 2021

12 Uhr Führungen durch die Terrassengärten (nach Bedarf)

Weinverkostung/Kaffee/Kuchen

Im Bangert, 35781 Weilburg

Seeheim-Jugenheim: Schloss Heiligenberg

Auf Schloss Heiligenberg wurde europäische Politik gemacht: Russische, englische, spanische und hessische Dynastien gaben sich dort die Klinke in die Hand. Das spätere nordhessische Adelsgeschlecht Battenberg hat dort seine Ursprünge. Ihre prominentesten Nachkommen sind Prinz Charles und König Felipe von Spanien. Schloss Heiligenberg wurde 1813 als Hofgut errichtet und später mehrfach umgebaut und erweitert. Die besondere Lage am westlichen Odenwaldrand an der Bergstraße hat die Menschen seit dem Mittelalter inspiriert.

Zum Tag des offenen Denkmals können auch der historische Schlosspark mit exotischem Baumbestand, das Badehaus, Gedenktafeln für Pferde und Hunde sowie ein Spielhaus der Prinzen und Prinzessinnen bestaunt werden.

Schloss Heiligenberg 12. September 2021

Ab 11 Uhr stündlich Führungen zum Schloss, Schlosspark, Russenhaus, Badehäuschen

Auf dem Heiligenberg 8, 64342 Seeheim-Jugenheim

Wiesbaden: Villa Justitia

Dieses Jugendstil-Relikt mit gotischen Elementen und Innenhalle im Tudorstil ist eigentlich Veranstaltungsort für größere Feierlichkeiten. Am Tag des offenen Denkmals können alle die Villa aus dem Jahre 1903 einfach so besuchen. Sie ist der Beweis des Wohlstands und der Fähigkeiten der Baukunst des Architekten Christian Dähne. Der Garten mit seinem alten Baumbestand bietet Ruhe und Rückzugsmöglichkeit.

Foto: Birgit Cäsar-Preller

Villa Justitia 12. September 2021

11 bis 15 Uhr Geschichtsführungen

Uhlandstraße 3, 65189 Wiesbaden

Villa Justitia

Espenau: Mönchshaus

Über einen Meter starke Wände sollten den Besitz der Mönche schützen. Teile der ursprünglichen Bausubstanz sind heute immer noch erhalten und machen das im romanischen Stil erbaute Mönchshaus zum ältesten Gebäude in Espenau in Nordhessen. Seit 2018 engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche für eine umfassende Sanierung, die durch Spenden finanziert wird. Das Mönchshaus gehört zu den Resten der Klosteranlage Hardehausen. Es entstand vermutlich um 1210.

Foto: Robert Palandt

Mönchshaus 12. September 2021

13 bis 18 Uhr Führungen und Besichtigungen der Arbeiten, des Baufortschritts

Vorträge zur Geschichte

Kaffee/Kuchen

Hermann-Gmeiner-Straße 5, 34314 Espenau

Mönchshaus