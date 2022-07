Zum 20. Mal finden vom 3. bis 11. September die "Tage der Industriekultur Rhein-Main" statt. Die beliebte Veranstaltungsreihe ermöglicht Einblicke in Einrichtungen, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind, wie Industrieanlagen, Technologieparks und Energiezentralen.

In diesem Jahr heißt das Motto "Zukunft(s)formen". 128 Programmpunkte in 37 Kommunen sind geplant, zum Beispiel bei der Druckerei Zarbock in Frankfurt, auf dem ehemaligen Fliegerhorst Langendiebach in Erlensee oder bei einer Radtour durch den Hanauer Hafen.

Bei vielen Veranstaltungen sind Anmeldungen nötig, deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick ins Programm.