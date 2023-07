Tausende feiern beim Herzberg-Festival in Breitenbach

Rund 10.000 Menschen haben in den vergangenen Tagen das Herzberg-Festival in Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) besucht.

Laut Festival-Geschäftsführer Gunther Lorz war die Stimmung trotz Regen auf dem Festivalgelände friedlich und ausgelassen. Einige Festivalbesucher nutzten die durchnässten Wiesen als Matschrutschen. Das Festival war am Donnerstag gestartet, die letzten Auftritten sollten am Sonntagabend stattfinden. Das Herzberg-Festival, auch als Hippie-Festival bekannt, fand erstmals 1968 statt.